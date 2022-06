Marcelo Ebrard propuso a Estados Unidos un nuevo acuerdo de relación entre los países de América.

Esto con el fin de evitar que países sean excluidos en grandes eventos de participación internacional como es la Cumbre de las Américas.

Cabe recordar que Marcelo Ebrard acudió a la Cumbre de las Américas 2022 en representación del presidente AMLO, quien se negó a acudir luego de que Estados Unidos excluyera a:

Cuba

Nicaragua

Venezuela

Marcelo Ebrard (Galo Cañas / Galo Cañas/Cuartoscuro)

Marcelo Ebrard pide nuevo acuerdo a Estados Unidos ante inconformidad de varios países en la Cumbre de las Américas 2022

En tanto, durante la participación de Marcelo Ebrard, éste argumentó que sobre la exclusión de dichos países en la Cumbre de las Américas 2022:

20 países estuvieron en contra

10 se abstuvieron

2 estuvieron a favor de las exclusiones

“La mayoría de países presentes hemos manifestado nuestra oposición a que sean excluidos países de la Cumbre de las Américas”, dijo Marcelo Ebrard.

Razón por la cual, propone “un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en la relación con las Américas”.

Cumbre de las Américas (ESPECIAL / Internet)

Cumbre de las Américas 2022 da resultados muy positivos: Marcelo Ebrard

Por otra parte, el canciller Marcelo Ebrard refirió en el último día de la Cumbre de las Américas 2022 que durante la semana que se desarrolló el encuentro, se arrojaron resultados muy positivos.

Cabe resaltar que durante el encuentro de la Cumbre de las Américas 2022 se buscaría llegar a alternativas para hacer frente al tema de migración, por lo que México resolvió dar trabajo a 20 mil migrantes guatemaltecos.

“Entonces tenemos unos resultados de la Cumbre que son muy positivos desde el punto de vista de México en cuanto a la prosperidad de América”. Marcelo Ebrard

Además, pese a las diferencias entre Estados Unidos y México por la exclusión de países, Marcelo Ebrard también destacó que la relación con los países del T-MEC, Canadá y Estados Unidos, es muy positiva y además honesta.

Y resaltó que será este año que se lleve a cabo la Cumbre de Líderes de América del Norte en México, por lo que las tres naciones tienen mucho trabajo por delante.

Marcelo Ebrard saluda a Joe Biden (@enriquereporte / Twitter)

¿Qué es la Cumbre de las Américas?

La Cumbre de las Américas 2022 dio inicio el pasado lunes 6 de junio y será este viernes 10 de junio que el evento tendrá fin en Los Ángeles, California.

El encuentro se da entre todos los líderes de los países de América, tanto Norte, Sur y Centroamérica, con el fin de debatir temas y resolver problemáticas de suma importancia que aquejen a las naciones.

Esta es la novena Cumbre de las Américas que se organiza, y este año el país anfitrión fue Estados Unidos, quien también encabezó la primera Cumbre.

Por esta razón la Cumbre de las Américas 2022 se desarrolló en el territorio estadounidense y por lo que el país se tomó la libertad de excluir a ciertos países.

De acuerdo con Estados Unidos, sus razones para no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, es porque son países que no tienen “ningún respeto por la democracia”, por lo que no serían bienvenidos.

Cumbre de las Américas 2022 (Especial)

Con información de El Universal.