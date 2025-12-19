Los hechos ocurrieron en la cuidad de Cúcuta, Colombia, donde Vivian Polanía ejercía como jueza de control de garantías.

Policías ingresaron al inmueble el 17 de diciembre de 2025 con ayuda de un cerrajero y acompañados de la mamá de la jueza, esto después de que el escolta de seguridad de Polanía perdiera contacto con ella.

¿De qué murió la jueza Viviana Polonía? No hay signos de violencia en la escena

Al ingresar al lugar, agentes encontraron a Viviana Polanía sobre su cama y sin signos vitales. A lado de la jueza se encontraba su bebé de dos meses de nacido.

El menor fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde médicos aseguraron lo atendieron por deshidratación severa. Ahora, continúa su recuperación y estable mientras se determina su custodia temporal.

Jueza Vivian Polanía (Instagram | Vivian Polanía)

Por su parte, el coronel de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Libardo Fabio Ojeda Eraso, informó que no se encontraron signos de violencia ni de ingreso forzado al domicilio .

Del mismo modo, las primeras investigaciones sugieren que la rigidez cadavérica de Viviana Polánia ubica la fecha de muerte durante la madrugada del miércoles 17 de diciembre de 2025.

Ahora, la instancia de Medicina Legal será la encargada de determinar si la causa de muerte fue natural, complicaciones médicas u otras causas.

El último mensaje de Vivian Polonía antes de morir

Se sabe que la última persona en ver con vida a la jueza Vivian Polanía, fue su escolta personal, quien estuvo con ella por última vez el 16 de diciembre de 2025 alrededor de las 8:00 p.m.

Según los reportes, Vivian Polonía pidió comida a su departamento y, cuando cumplió con el encargo, el hombre se retiró a descansar.

Fue al día siguiente que intentó comunicarse con ella vía telefónica, pero al pasar todo el día sin respuesta, el escolta decidió activar los protocolos de la Policía Nacional.

Momento en el que se puso en contacto con la mamá de la jueza y con el vigilante del edificio, ubicado en el barrio La Riviera.