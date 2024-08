La detención de Ismael “El Mayo” Zambada habría sido orquestada por Joaquín Guzmán López, quien lo habría llevado a una emboscada.

Según fuentes consultadas por Alan Feuer, periodista de The New York Times, Joaquín Guzmán López, habría usado a políticos para engañar al Mayo Zambada a subir al avión que lo llevó a El Paso, Texas.

Ahora, El Mayo Zambada se encuentra en la prisión de El Paso pero será trasladado a Brooklyn en Nueva York, donde enfrentará un juicio que lo podría llevar a una condena de cadena perpetua.

Joaquín Guzmán López engañó al Mayo Zambada para caer en emboscada en El Paso

El Mayo Zambada salió de su refugio atraído por su ahijado, Joaquín Guzmán López, quien le pidió mediar en un conflicto.

De acuerdo con informes de The New York Times y Los Angeles Times, el hermano de Ovidio Guzmán López le pidió al Mayo Zambada mediar en un conflicto con un político no identificado en Culiacán.

Sin embargo, al llegar a Culiacán, Ismael “El Mayo” Zambada, de 76 años, habría sido forzado a abordar el avión que lo llevó a El Paso, Texas, donde fue detenido por agentes del gobierno de Estados Unidos.

¿Con qué político se iba a reunir El Mayo Zambada? Esto sabemos

Si bien los medios estadounidenses resaltan que la identidad del supuesto político con el que El Mayo Zambada se iba a reunir en Culiacán, se conoce quién sería dicha figura.

De acuerdo con los periodistas Ioan Grillo y Juan Alberto Cedillo, El Mayo Zambada, a petición de Joaquín Guzmán López, tendría una reunión con Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Ismael “El Mayo” Zambada llegó una semana antes de la reunión a uno de sus refugios entre Durango y Culiacán.

Sin embargo, el día de la reunión, hombres de Joaquín Guzmán López habrían emboscado al líder del Cártel de Sinaloa para llevarlo a El Paso, Texas.

Cabe señalar que el mismo día Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado a balazos.