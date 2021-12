Kate Middleton sorprende tocando el piano en concierto de Navidad. Su alteza real tuvo su momento junto al cantante Tom Walker como parte de las festividades decembrinas.

En una noche especial, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton deleitó a los miles de espectadores con su sorpresiva partición en el piano.

Durante el concierto ‘Juntos en Navidad’ de la Fundación Real que ella misma organizo.

La actuación de Kate Middleton junto al cantante británico Tom Walker, fue transmitida por iTV, la noche de ayer 24 de diciembre (hora de Londres).

Dicho concierto fue grabado el pasado 8 de diciembre en la Abadía de Westminster , mismo lugar donde Kate Middleton se casó con el príncipe William.

Kate Middleton sorprende tocando el piano en concierto de Navidad (Foto tomada de video)

‘For Those Who Can’t Be Here’’ fue el tema que Kate Middleton tocó en el piano junto a la interpretación del cantante Tom Walker.

Canción especial, que como dice su traducción “Para aquellos que no pueden estar aquí”. Que dedicaron a aquellas personas que ya no están o las que se encuentran lejos de casa.

Durante el concierto ‘Juntos en Navidad’, se presentaron varias personalidades como las cantantes Leona Lewis y Ellie Goulding, así como el actor Tom Felton.

Para acompañar a la duquesa de Cambridge, estuvo presente el príncipe William , así como miembros de la familia real y de la familia de Kate Middleton.

Kate Middleton es elogiada por concierto de Navidad

A través de las redes sociales, recibió miles de felicitaciones por su actuación en el piano durante el concierto de Navidad.

En donde Kate Middleton fue aplaudida y calificaron como ‘especial’ este momento, por la cercanía que mostró con el pueblo británico.

Además de que también reconocieron la habilidad en el piano de la duquesa de Cambridge.

Por su parte, el cantante Tom Walker, agradeció la oportunidad y el honor de haber actuado junto a Kate Middleton.

Expresando que ha sido ‘una de las mejores experiencias de mi vida’ el haber compartido el escenario con Kate Middleton.

“¡No puedo agradecer lo suficiente a los duques por ser parte de esta actuación y elegir mi canción para mostrar su increíble talento al mundo!”, agregó el intérprete británico.