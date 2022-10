El cantante Kanye West, ahora conocido como Ye, recuperó su cuenta de Twitter gracias a Elon Musk.

La última publicación del rapero fue el pasado 8 de octubre, luego de que hiciera la pregunta who you think created cancel culture? (¿Quién crees que creó la cultura de la cancelación?).

Cabe señalar que Kayne West (Ye) fue cancelado por diversos usuarios en redes sociales como Twitter luego de que hiciera declaraciones antisemitas en su cuenta.