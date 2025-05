En torno al impuesto para las remesas en Estados Unidos, la Cámara de Representantes bateó la propuesta del presidente Donald Trump para aprobar el nuevo gravamen.

Hoy viernes 16 de mayo, el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, liderado por el Partido Republicano, obtuvo una votación de 16 sufragios a favor y 21 en contra de una serie de recortes presupuestales promovidos por Donald Trump.

Una de las disposiciones por la que se voto en contra fue el establecimiento de un impuesto del 5% a las remesas que son enviadas desde Estados Unidos. En ese marco, demócratas y republicanos se unieron para echar abajo las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

La medida para imponer un impuesto a la remesas en Estados Unidos fue rechazada por 5 republicanos, quienes se sumaron a la votación de los demócratas para lograr un total de 16 sufragios a favor y 21 en contra en la Cámara de Representantes.

Los republicanos que votaron en contra son Chip Roy de Texas, Ralph Norman de Carolina del Sur, Andrew Clyde de Georgia y Josh Brecheen de Oklahoma, mientras que Lloyd Smucker de Pensilvani cambió su voto de “sí” a “no” para permitir que los republicanos retomen el proyecto de ley, según explicó.

En ese sentido, esta fue la argumentación de Chip Roy:

“Ahora tengo que amonestar a mis colegas de este partido. Este proyecto de ley es muy deficiente. No cumple con lo que decimos respecto a los déficits (...) Esa es la verdad. Los déficits aumentarán en la primera mitad del período presupuestario de 10 años, y todos sabemos que es cierto. Y no deberíamos hacerlo. No deberíamos decir que estamos haciendo algo que no estamos haciendo”.

Chip Roy