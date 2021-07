Un hombre de 70 años agredió a una mujer que aseaba su casa cuando le arrojó ácido luego de una discusión por un producto de limpieza que la mujer tiró sin querer.

La agresión se registró en video la tarde del 19 de julio en Sao Paulo, Brasil; específicamente en el municipio de Catanduva.

La exempleada del adulto mayor, identificada como Francieli de 31 años, indicó que el hombre se dedica a vender productos de limpieza y que se molestó cuando accidentalmente dejó caer uno de sus materiales.

El video, grabado por el esposo de Francieli, muestra al hombre de 70 años salir de una casa con un frasco en la mano mientras se dirige directamente a la mujer.

Absurdo! Um homem jogou um líquido ácido em uma ex-funcionária pouco após demiti-la, em Catanduva, no interior de São Paulo. O que falta para a polícia prender esse monstro? pic.twitter.com/UtADdOdlzq

La mujer, que traía un tubo en la mano, no pudo esquivar el líquido que le arrojó el hombre y cayó sobre su cara y torso.

Además, el adulto mayor le dijo a la mujer que nunca iba a poder usar un producto de belleza ; Luego la lleva del cabello hacia el centro de la calle para alejarla de la casa.

Mientras el hombre la arrastraba lejos de la casa, la mujer intentó defenderse, pero el adulto mayor esquivó los golpes y luego se alejó.

Francieli dijo que sufrió de un “dolor muy insoportable” debido al ácido que el hombre que fue su jefe le arrojara en el cuerpo.

La mujer a segura que el hombre le arrojó ácido muriático, un ácido clorhídrico que se usa para limpiar pisos y quitar residuos de cemento y que el adulto mayor vende.

Luego de la agresión, Francieli fue trasladada a un centro de salud, donde le lavaron el ácido del cuerpo. La mujer aseguró que su ropa se derritió por el ácido y que su cuerpo estaba quemado.

“Fue un dolor muy insoportable. Las chicas del centro de salud me lavaron. La ropa que llevaba se derritió. Mi cuerpo estaba todo quemado”

El hombre de 70 años convivió con la familia de su víctima por 10 años y Francieli aseguró que lo había tratado como a un padre pues hasta habían viajado juntos.

Francieli narró a un medio local que una semana antes de que le arrojara ácido, ella t ropezó con un balde que contenía un producto que su agresor iba a vender.

Esto provocó que el hombre se enojara por lo que la mujer decidió regresar a su casa. Además dijo que enfermó por lo que no pudo regresar durante toda la semana.

El 19 de julio, la mujer llamó a su exjefe para decirle que debía ir a recoger una cama que compró y permanecía en casa de Francieli, pero el hombre comenzó a agredirla.

Además de las ofensas, el hombre le aseguró que violaría a su hijo de 11 años y luego lo arrojaría al monte , por lo que decidió confrontarlo.

Luego de que Francieli recibió atención médica, su esposo e hijo acudieron a la estación de policía donde levantaron una denuncia por amenazas y lesiones corporales contra el hombre de 70 años.

Sin embargo, el adulto mayor se presentó ante la policía con su abogado el 21 de julio para hacer su declaración, donde aseguró que también fue agredido.

Luego de que el hombre asegurara que fue agredido y negara haber arrojado ácido a su exempleada, fue puesto en libertad , mientras las averiguaciones continúan.

“Espero que se haga justicia. Eso es todo lo que quiero. También me golpeó con el palo. Me golpeó la cabeza. También agredí a los ancianos después de que el producto me golpeara en la cara "

Francieli, mujer agredida con ácido