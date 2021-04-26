Roma.- El Consejo Nacional de Transición (CNT) de Libia entregó el poder al Congreso Nacional, elegido en las elecciones parlamentarias de hace un mes, en una ceremonia de transferencia de autoridad casi un año después de la caída del régimen de Muamar Gadafi.

El presidente CNT, Mustafa Abdul Jalil, pasó las riendas a Mohammed Ali Salim, el más antiguo miembro del cuerpo legislativo, el Congreso Nacional, en una ceremonia solemne celebrada anoche en Trípoli bajo estrictas medidas de seguridad, reportó el diario The Tripoli Post.

"Devuelvo nuestras prerrogativas constitucionales al Congreso Nacional General", declaró Jalil ante los 200 parlamentarios del Congreso -120 independientes y 80 en representación de partidos políticos-, que fueron elegidos en las elecciones parlamentarias del pasado 7 de julio.

La transferencia de poder marca la primera transición pacífica del poder en la historia moderna de Libia, tras la caída de Gadafi.

Según el calendario para la transición democrática de Libia, el Congreso Nacional designará un primer ministro, quien formará un gabinete, aprobará leyes y organizará elecciones legislativas después de que sea redactada y aprobada en referendo la nueva Constitución, en 2013.

La nueva asamblea tiene previsto comenzar sus trabajos la próxima semana, agregó The Tripoli Post.

El CNT, que fue creado en el antiguo bastión rebelde de Bengazi en febrero de 2011, ha sido la autoridad gobernante de Libia desde la caída del régimen de Gadafi, derrocado y abatido a finales del año pasado tras más de 40 años en el poder.

En su discurso de la entrega simbólica del poder , Jalil saludó "el primer traspaso de poder en la historia de Libia", sin embargo reconoció "errores" durante el periodo de transición y un retraso en ciertos temas", sobre todo los de seguridad y desarme.

Admitió que el CNT fracasó en la tarea de encontrar una solución a la grave crisis de refugiados, calificada por él mismo como "la verdadera tragedia" del conflicto libio. "No hemos podido garantizar la seguridad como lo deseábamos y como lo deseaba el pueblo libio", dijo.