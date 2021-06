Hallan en el mar cuerpo de una de las hermanas desaparecidas por su padre en Tenerife

La Guardia Civil de España informó que este 10 de junio hallaron en el mar el cuerpo de Olivia, de seis años, una de las dos hermanas desaparecidas por su padre en la ciudad de Tenerife.

El pasado 27 de abril, Olivia y Anna de 6 y 1 año de edad, fueron sustraídas por su padre, Tomás Gimeno , quien no se las devolvió a su mamá y la amenazó con que no las volvería a ver.

La Guardia Civil detalló que el hallazgo de Olivia ya fue notificado a su familia; su cuerpo fue encontrado en una bolsa cerca del puerto de Güimar .

El cuerpo de la niña de 6 años fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Tenerife para la autopsia, mientras que en el mar siguen los trabajos de rastreo por la Guardia Civil.

Según han informado las autoridades de Tenerife, el padre de Olivia y Anna , Tomás Gimeno, nunca aceptó la separación con Beatriz, la mamá de las niñas, y tampoco la nueva relación de la mujer.

El 27 de abril , el hombre recogió a sus hijas para pasar la tarde con ellas y acordó con la mamá entregarlas a las 21:00 horas.

Se sabe que estuvo con las niñas hasta pasadas las 21: horas en su casa; luego, cámaras de seguridad lo grabaron en el puerto de Santa Cruz de Tenerife sin Anna y Olivia pero con dos petates militares y bultos.

Antes de ello, la madre ya se había comunicado con él para preguntarle por las niñas, pero éste la amenazó con que no volvería a ver a sus hijas.

Tomás Gimeno subió los costales a un bote de su propiedad y viajó a alta mar, mientras que Beatriz denunció lo ocurrido en la Guardia Civil.

Más noche, el hombre regresó a tierra y se comunicó con la mujer; le dijo que ya había acostado a las niñas y que al día siguiente las llevaría a casa, por lo que la denuncia no prosiguió.

Después de esto, Tomás Gimeno regresó al mar y desapareció. También mandó mensajes de despedida a sus familiares, por lo que Beatriz regresó a denunciar lo ocurrido.

Desde ese día, en Tenerife comenzaron a buscar al padre -que sigue desaparecido-, a Anna y Olivia , a quien hallaron este 10 de junio en el mar.

Durante toda la búsqueda, la madre de las niñas ha publicado cartas para expresar su desesperación por la falta de noticias de sus hijas.

“Ya no me salen casi las palabras. Yo también quiero desaparecer, ya no tengo fuerzas, esto es una tortura. Lo que más me duele es pensar que no puedo saber cómo están, no poder hablar, no saber cuándo las voy a ver”.

Beatriz, mamá de Olivia y Anna