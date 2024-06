La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 835 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy viernes 7 de junio 2024, Rusia acusa a Francia de estar “dispuesta” a “participar directamente” en el conflicto de Ucrania.

En tanto en el campo de batalla, un bombardeo con misiles dejó al menos tres muertos en Lugansk, una región del este de Ucrania controlada casi por completo por Moscú, informaron las autoridades rusas.

La principal ciudad, también llamada Lugansk, sufrió un bombardeo “masivo” con misiles, informó la autoridad regional designada por Moscú.

El ministerio ruso de Situaciones de Emergencia indicó que el ataque provocó el derrumbe de un edificio residencial.

Las autoridades nombradas por Rusia informaron que el bombardeo dejó 35 heridos, incluyendo varios niños.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que “cinco misiles ATACMS de fabricación estadounidense” golpearon deliberadamente “zonas residenciales de la ciudad de Lugansk”.

Además, el Ministerio de Defensa ruso anunció el viernes la captura de la localidad de Paraskoviivka en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

“Durante la semana, las unidades del grupo de tropas Sur mejoraron su posición a lo largo de la línea del frente y liberaron la localidad de Paraskoviivka”, dijo el Ministerio ruso en un comunicado.

Paraskoviivka se encuentra a unos 30 km al suroeste de la ciudad de Donetsk, en manos rusas.

En las últimas semanas, el ejército ruso dijo haber conquistado varias localidades en la región del Donbás, en el este de Ucrania, y un poco más al norte, en la región de Járkov, donde el 10 de mayo lanzó una nueva ofensiva.

El ejército ucraniano, falto de municiones y hombres, lleva varios meses luchando con dificultades frente a las tropas rusas. El gobierno de Ucrania espera que la próxima entrega de armas occidentales le permita recuperar la ventaja en el frente.

El presidente Joe Biden comunicó este viernes a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, una nueva ayuda de Estados Unidos por 225 millones de dólares.

“Estados Unidos siempre estará con ustedes”, dijo Biden durante un encuentro en París con Zelenski, quien le agradeció el “enorme apoyo” de Washington en su guerra para defenderse de la invasión rusa.

Ambos se encuentran en Francia con motivo de las ceremonias del 80º aniversario del Desembarco de Normandía, que reunieron la víspera en el noroeste de Francia a líderes occidentales junto a Zelenski, pero sin su par ruso, Vladimir Putin.

Ante la Asamblea Nacional francesa (cámara baja), Zelenski aseguró que “Europa ya no es un continente de paz” y que Putin es un “enemigo común” de Ucrania y Europa.

En presencia del presidente ucraniano, el grupo de armamento francoalemán KNDS oficializó este viernes la creación de una filial en Ucrania para producir equipos y municiones.

Los países occidentales aumentaron su ayuda a Kiev cuando Rusia gana terreno en su ofensiva lanzada en febrero de 2022 para invadir Ucrania.

El jueves por la noche, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el suministro de cazas Mirage-2000 y el entrenamiento de pilotos ucranianos en Francia a partir de este verano boreal.

Macron indicó también que Francia había propuesto formar a 4 mil 500 soldados en territorio ucraniano.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó el jueves que Ucrania tiene autorización para usar armas estadounidenses en territorio ruso solo cuando sea cerca de la frontera, y dijo no estar especialmente preocupado por la última amenaza de su homólogo de Rusia, Vladimir Putin.

“No estamos autorizando ataques a 200 millas dentro de Rusia y no estamos autorizando ataques contra Moscú, contra el Kremlin”

La Administración de Biden dio permiso a finales de mayo a Ucrania para atacar dentro de Rusia utilizando armas proporcionadas por Estados Unidos, como cohetes y lanzacohetes, pero solo cerca de la frontera con el área ucraniana de Járkov.

Ya entonces se aclaró que Ucrania no puede usar esas armas para atacar infraestructura civil o lanzar misiles de largo alcance, como el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, para alcanzar objetivos militares en el centro de Rusia.

No obstante, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, apuntó después a la prensa que la política estadounidense hacia Ucrania evolucionaría según fuera necesario.

Este miércoles, Putin amenazó a los países occidentales con una respuesta “asimétrica” en caso de que suministren armamento de alta precisión a Ucrania para lanzar ataques contra objetivos en territorio ruso.

ABC News preguntó a Biden si está preocupado por esas últimas declaraciones.

“Lo conozco desde hace más de 40 años. Me preocupa desde hace 40 años. No es un hombre decente. Es un dictador y está luchando para asegurarse de que mantiene unido su país mientras continúa con este ataque. No estamos hablando de darles armas para atacar Moscú, el Kremlin. Solo al otro lado de la frontera”

Joe Biden en entrevista con ABC News