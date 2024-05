La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 803 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 6 de mayo 2024, Vladimir Putin ordena despliegue de armas nucleares ante “amenazas” de Occidente.

Por otro lado, las fuerzas rusas siguen ganando terreno en las regiones ucranianas de Donetsk y Járkov, donde, según el canal de Telegram ucraniano DeepState, han tomado otras dos localidades pese a que Ucrania ya ha empezado a recibir munición para artillería y otros tipos de material militar del nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos.

Según el parte del lunes de la Fuerza Aérea ucraniana, el Ejército ruso atacó anoche, con 13 drones kamikaze Shahed disparados desde la región fronteriza rusa de Kursk, el óblast ucraniano de Sumi, en el noreste de Ucrania y limítrofe con la Federación Rusa.

Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar 12 de esos drones, según el parte militar, pero no pudieron evitar daños en “una infraestructura de alta tensión” de la compañía pública de electricidad ucraniana, Ukrenergo, informó en un comunicado la empresa, que atribuye los destrozos a un “ataque con misiles y drones” ruso.

Este nuevo golpe a infraestructuras energéticas ucranianas dejó sin luz a parte de los habitantes de la región de Sumi, que es castigada a diario con fuego de artillería y morteros desde el otro lado de la frontera. Los trabajadores de Ukrenergo han restablecido el suministro a parte de las comunidades afectadas.

Ukrenergo también ha informado de interrupciones del funcionamiento de infraestructuras eléctricas de la región nororiental de Járkov, vecina de Sumi y también fronteriza con Rusia. “El enemigo no para de atacar infraestructuras energéticas del óblast de Járkov”, dice en su comunicado la empresa.

Debido a la situación en el frente, el influyente canal de Telegram ucraniano DeepState informa de la toma, por parte de Rusia, de las localidades de Kislivka, en el distrito de Kúpiansk del óblast de Járkov, y Arjánguelske, en el distrito de Pokrovsk de la región oriental de Donetsk.

Arjánguelske está situado al noroeste de Avdivka, la dirección en la que las fuerzas rusas han conseguido mayores avances desde que a mediados de febrero tomaron esta última localidad.

La toma por parte de Rusia de estos dos pueblos se produce después de que medios estadounidenses hayan informado de la llegada a Ucrania a finales de abril de municiones para artillería, misiles antitanque y otro tipo de munición del nuevo paquete de ayuda de Washington.

Ucrania confía en que este nuevo paquete de asistencia militar estadounidense le permita estabilizar la situación en el frente, donde perdió la iniciativa el pasado otoño y ha sufrido constantes retrocesos en los últimos meses.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, aseguró este lunes que si se desea mantener la paz en la Unión Europea (UE) es necesario poner en marcha una economía de guerra.

En referencia al Kremlin, señaló que en el este de Europa hay “una dictadura revanchista y antieuropea que desea destruir la paz en nuestro continente y que no se detendrá hasta que sea detenida”.

“No la vamos a detener con simples declaraciones políticas. Esto solo se puede conseguir con potencia de fuego superior”, aseveró, y añadió que la militarización de Rusia se encuentra en su nivel más alto desde la era soviética.

“Ya estamos en una nueva carrera armamentística, nos demos cuenta o no, nos guste o no. No podemos simplemente cerrar los ojos ante esta realidad y esperar que desaparezca. Lo que podemos hacer es ganarla y disuadir a una Rusia agresiva demostrando que Europa tiene los medios para defenderse”

Dmitro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano