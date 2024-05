La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 828 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy viernes 31 de mayo 2024, Estados Unidos autoriza uso de sus armas en frontera de Ucrania con Rusia.

Varios países de la OTAN mostraron este viernes apertura a que Ucrania pueda usar las armas que le han cedido para atacar objetivos en territorio ruso, un asunto que sigue dividiendo a los aliados aún después de que Estados Unidos haya dado luz verde si es para defender la región limítrofe de Járkov.

Rusia ya criticó el jueves a la OTAN por lanzar “un nuevo ciclo de escalada”.

Sin embargo, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, restó importancia a la amenaza de escalada y afirmó que esta solo se enmarca en “los esfuerzos del presidente” ruso Vladimir Putin “para evitar que los aliados de la OTAN apoyen a Ucrania”.

Stoltenberg recordó que otros países, como Francia, ya apoyaban el uso de armas occidentales para atacar suelo ruso, y que el Reino Unido ya entregó misiles “sin ninguna restricción”.

No obstante, algunos países siguen oponiéndose, como Italia. “Nosotros no luchamos contra Rusia. Defendemos a Ucrania, y no es lo mismo”, declaró el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani.

Járkov, segunda ciudad de Ucrania situada cerca de la frontera con Rusia, es objetivo casi diario de bombardeos procedentes en su mayoría de territorio ruso.

En las últimas horas, cinco personas murieron y 23 resultaron heridas en ataques rusos allí, indicaron el viernes las autoridades regionales, aunque el alcalde, Igor Terejov, declaró que otras personas podrían seguir bajo los escombros.

Por el momento, la situación en el frente no favorece al ejército ucraniano, falto de hombres y municiones.

El ministro de Defensa ruso, Andréi Belóusov, aseguró que las fuerzas de su país han conquistado 880 km2 en lo que va de año en Ucrania, y 28 localidades este mes de mayo en la región de Járkov.

Pese a sus conquistas, Rusia todavía no logró aún un avance significativo en esta zona.

En respuesta a los ataques rusos, Ucrania lanzó ataques con drones en la madrugada del viernes apuntando en particular contra la ciudad portuaria de Novorosiisk y contra un depósito petrolero en Temriuk en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, donde varios trabajadores resultaron heridos, según las autoridades locales.

Kremlin dice que Ucrania ya intenta atacar territorio ruso con armas estadounidenses

El Kremlin afirmó este viernes que Ucrania ya ha intentado atacar objetivos en territorio ruso con armas de fabricación estadounidense.

“Sabemos que, en general, ya se está intentando atacar el territorio ruso con armas de fabricación estadounidense” Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa

Agregó que eso ya es suficiente para demostrar el grado de la implicación de Estados Unidos en el conflicto.

En este sentido, aseguró que en Moscú desconocen los detalles de la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de autorizar a Kiev el uso de armas estadounidenses contra territorio ruso.

Tras dicho permiso, Alemania reaccionó este viernes y también dio permiso a Ucrania de emplear sus armas en territorio ruso cercano a la frontera.

El Kremlin también advirtió a los aliados de Kiev que “todo eso tendrá inevitablemente sus consecuencias y, como resultado final, causará un gran daño a los intereses de aquellos países que decidieron escalar las tensiones”.

El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, denunció durante el Consejo de ministros de Defensa de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Kazajistán, que el miércoles Ucrania perpetró “el ataque más masivo con misiles ATACMS”, suministrados por Estados Unidos, contra el puente de Crimea, que une la anexionada península ucraniana al continente ruso.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin (EFE)

Kremlin denuncia la “eliminación de rivales políticos” en Estados Unidos, tras la condena de Donald Trump

Kremlin denunció el viernes la “eliminación de rivales políticos” en Estados Unidos, después de que Donald Trump fuese declarado culpable la víspera en su juicio penal en Nueva York, a cinco meses de las elecciones presidenciales.

“Es evidente que está en marcha una eliminación de rivales políticos por todos los medios legales e ilegales posibles” Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa

El jueves, el expresidente republicano, que aspira a volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, fue juzgado culpable de los 34 cargos presentados en su contra por falsificación de documentos contables, a fin de esconder un pago destinado a silenciar a la exactriz de cine porno Stormy Daniels.

El republicano, que fue dejado libre sin fianza tras la audiencia, podría ser condenado a cuatro años entre rejas por cada cargo, pero lo más probable es que reciba la libertad condicional.

Aun así, Trump no está impedido de continuar su batalla para desbancar al presidente Joe Biden en la cita electoral de noviembre.

La pena será pronunciada el 11 de julio por un juez del tribunal de Manhattan, y uno de sus abogados, Todd Blance, dijo que apelarán lo antes posible.

En el pasado, Donald Trump manifestó su admiración por el presidente ruso Vladimir Putin.

El exmandatario, en campaña desde hace meses, no ha dejado de criticar a la OTAN, que apoya a Kiev frente al ejército ruso desde hace más de dos años, y ha afirmado en varias ocasiones que si es electo será capaz de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Oficialmente, Putin ha dicho que prefiere ver a Joe Biden en la Casa Blanca, lo que según muchos observadores estadounidenses significa exactamente lo contrario.

Donald Trump fue encontrado culpable en histórico juicio (JUSTIN LANE)

Joe Biden autoriza a Ucrania a usar armas de Estados Unidos en Rusia pero sólo para defender Járkov

El Gobierno de Joe Biden ha dado permiso a Ucrania para atacar dentro de Rusia utilizando armas proporcionadas por Estados Unidos, pero sólo cerca del área de Járkov, confirmó a la agencia de noticias EFE el jueves un funcionario estadounidense.

“El presidente recientemente ordenó a su equipo que garantice que Ucrania pueda utilizar armas suministradas por Estados Unidos con fines de contraataque en la región de Járkov, de modo que Ucrania pueda contraatacar a las fuerzas rusas que los están atacando o preparándose para atacarlos” Funcionario estadounidense

Sin embargo, añadió dicha fuente, la política con respecto a la prohibición del uso de misiles balísticos ATACMS o los ataques de largo alcance dentro de Rusia “no ha cambiado”.

Con esta decisión la Administración de Biden ha cedido a la solicitud de Ucrania, quien lleva semanas pidiendo a Washington que haga este cambio de política, especialmente desde que comenzó la ofensiva rusa contra Járkov este mes.

Por tanto, Ucrania ahora puede usar armas proporcionadas por Estados Unidos, como cohetes y lanzacohetes, para derribar misiles rusos lanzados hacia esta zona contra tropas que se concentran justo al otro lado de la frontera rusa o contra bombarderos rusos que lanzan bombas hacia territorio ucraniano.

Sin embargo, Ucrania no puede usar esas armas para atacar infraestructura civil o lanzar misiles de largo alcance, como el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, para alcanzar objetivos militares en el centro de Rusia.

El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se convirtió en el primer funcionario estadounidense en insinuar públicamente que Biden podría cambiar de rumbo y permitir tales ataques y dijo a los periodistas que la política estadounidense hacia Ucrania evolucionaría según fuera necesario.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, no descartó posteriormente un posible cambio.

Esos mensajes llegaron después de que los principales aliados de Estados Unidos, como el Reino Unido y Francia, dijeran que Ucrania debería tener derecho a atacar dentro de Rusia utilizando armas occidentales.

Rusia acusó a la OTAN de abrir una nueva fase de tensión en sus tormentosas relaciones al alentar los ataques ucranianos contra objetivos en territorio ruso con armamento occidental, postura en la que no hay unanimidad en el bloque aliado.

En los últimos días el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a dar luz verde a Kiev, llamamiento que fue secundado esta semana por Francia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, considera “injusto” que Kiev no pueda utilizar el armamento occidental para responder a Rusia, pero el primer ministro belga, Alexander De Croo, ya le dijo esta misma semana que los aviones de combate F-16 que entregará a Kiev no podrán ser utilizados en el país vecino.