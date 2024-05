La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 826 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy miércoles 29 de mayo 2024, Vladimir Putin amenaza a Europa ante posible empleo de armamento de la OTAN contra territorio ruso.

Siete personas murieron en cuatro regiones de Ucrania en las últimas horas, informaron este miércoles las autoridades ucranianas, confrontadas al avance de las tropas de Moscú.

Dos personas murieron y tres fueron heridas por un ataque con misiles en la región de Sumi, fronteriza con Rusia, en el este de Ucrania este miércoles, indicaron las autoridades regionales en redes sociales.

Por su parte, el gobernador de la región de Donetsk, también lindante con Rusia y que Moscú reivindica como parte de su territorio, afirmó que tres personas murieron en varios ataques ocurridos el martes.

El gobernador, Vadim Filashkin, dijo que dos personas murieron en el pueblo de Toretsk, y otra en un ataque nocturno en la localidad fronteriza de Selidove, bombardeada con frecuencia por las tropas rusas.

En la región de Jersón, en el sur del país, cuya anexión también reivindicó el Kremlin en 2022, el gobernador afirmó que Rusia bombardeó edificios de viviendas e infraestructuras.

“Una persona murió por la agresión rusa”, aseguró el gobernador de Jersón, Oleksander Prokudin.

A esos seis decesos se suma el de un empleado de 40 años del hipermercado de artículos de bricolaje de Járkov, en el noreste de Ucrania, que las fuerzas rusas bombardearon el pasado fin de semana. La fiscalía notificó su muerte este miércoles, indicando que la víctima falleció en el hospital en el que había ingresado después del ataque.

El balance de ese ataque -uno de los más letales de los últimos meses- ascendió así a 19 muertos.

Registran oficinas del Parlamento Europeo en investigación por injerencia rusa

Investigadores que cumplían órdenes de la Fiscalía Federal belga realizaron registros en oficinas del Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo, en el marco de una investigación sobre la alegada injerencia rusa.

Los registros se concentraron en las oficinas de un asesor parlamentario en las dos sedes del Parlamento Europeo, así como en una vivienda en Bruselas, informó la Fiscalía Federal de Bélgica.

De acuerdo con una fuente próxima del caso, los registros de este miércoles se centraron en un ex asistente parlamentario del eurodiputado alemán Maximilian Krah, del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

Se trataría del francés, Guillaume Pradoura, quien ya fue expulsado del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional y actualmente se desempeña como asesor del eurodiputado ultraconservador neerlandés Marcel de Graaff.

Ante una consulta, un vocero del legislador Krah se limitó a comentar que “el señor Pradoura ya no está con nosotros hace dos años, de forma que asumo que no nos afecta”.

Krah se encuentra en el centro de una espectacular controversia después que su partido, el AfD, fue expulsado del bloque Identidad y Democracia, uno de los dos bloques del Parlamento Europeo en que se divide la ultraderecha.

No obstante, Krah es aún el principal candidato del AfD para las elecciones europeas del 6 al 9 de junio, ya que es demasiado tarde para que sea substituido.

Autoridades judiciales en Alemania abrieron una investigación contra Krah, por sospechas de recibir pagos de China y Rusia.

Un auxiliar de Krah, identificado como Jian Guo, resultó arrestado como consecuencia de esa investigación en Alemania.

El registro de este miércoles en Estrasburgo se realizó “en estrecha colaboración” con autoridades judiciales francesas, señaló la fiscalía belga.

En un comunicado, la fiscalía explicó que los registros se inscriben en el marco de una investigación por “injerencia, corrupción pasiva y pertenencia a una organización criminal”.

También por “indicios de injerencia rusa, según los cuales miembros del Parlamento Europeo habrían sido contactados y pagados par promover la propaganda rusa” a través del sitio web Voice of Europe.

Ese sitio web es alegadamente financiado por el empresario ruso Viktor Medvedchuk, un aliados del presidente ruso, Vladimir Putin.

El eurodiputado Krah admitió haber aparecido dos veces en Voice of Europe, pero negó haber recibido dinero por ello..

La fuente próxima a la investigación apuntó que los indicios sobre la injerencia rusa señalan que el colaborador parlamentario investigado este miércoles “ha desempeñado un rol importante en este caso”.

La investigación fue lanzada por la fiscalía federal belga en abril, después de tener acceso a indicios de una red de influencias financiada por Rusia.

El gobierno belga ya ha señalado que sus propios servicios de inteligencia han determinado que diversos eurodiputados han recibido pagos para promover la propaganda rusa.

En abril, el primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo estar convencido que la red de injerencia impulsada por Moscú se propone “ayudar a elegir más candidatos pro rusos en el Parlamento Europeo y reforzar la narrativa pro rusa”.

Parlamento Europeo

Líderes europeos asumen en Praga la responsabilidad de armar a Ucrania frente a Rusia

Un millón de drones, cazas F-16 en el verano, la primera entrega de proyectiles de infantería en junio, nuevos sistemas de defensa antiaéreos, todo ello para impedir que Rusia venza en el campo de batalla a Ucrania, son los objetivos que han consensuado varios líderes occidentales en Praga.

Estos líderes están sensibilizados con el llamamiento realizado por el presidente polaco, Andrzej Duda, de que Occidente debe asumir la responsabilidad de armar a Ucrania, mientras que la posible derrota del país invadido “sería una amenaza para la OTAN”.

Duda prevé una gran ofensiva rusa, cuya economía funciona “en régimen de guerra”, frente a la falta de munición de Ucrania, e instó a Occidente a asumir la responsabilidad de velar por los intereses de Kiev.

“La responsabilidad de fortalecer las capacidades de suministro y defensa de Ucrania recae en Occidente”, afirmó el polaco.

Además de Duda, acudieron al encuentro, convocado por el primer ministro checo, Petr Fiala, los jefes de Gobierno de Ucrania (Denís Shmihal); Dinamarca (Mette Frederiksen), Países Bajos (Mark Rutte), y Letonia (Evika Silima), así como James O’Brien, subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Europeos y Euroasiáticos.

Los checos empezarán a suministrar en junio proyectiles con calibre 155 mm, en el marco de su iniciativa para recabar excedentes de munición de países fuera de la UE, y a la que han contribuido quince miembros de la UE y la OTAN por valor de mil 600 millones de euros, precisó el primer ministro, el conservador Petr Fiala.

La República Checa ya ha entregado a Kiev el primer simulador para el avión F-16.

Se espera que la ayuda de Bélgica, Dinamarca, Noruega y Países Bajos se haga efectiva a Kiev en los dos próximos meses, esa entrega de cazas F-16 a Kiev.

Presidente de Polonia, Andrzej Duda (Twitter/EFE)

Vladimir Putin amenaza a Europa ante posible empleo de armamento de la OTAN contra territorio ruso

El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó a Europa con “graves consecuencias” en caso de que los países de la OTAN permitan a Ucrania el uso de armamento occidental contra objetivos en territorio ruso.

“Estos representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en países pequeños, deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que, por regla general, se trata de Estados con territorios pequeños, pero densamente poblados” Vladimir Putin en rueda de prensa al término de su visita a Uzbekistán

Putin subrayó que “ese factor es el que deben tener en cuenta antes de hablar sobre el lanzamiento de ataques contra el interior de territorio ruso”.

“Esta constante escalada puede tener graves consecuencias y si esas graves consecuencias se hacen notar en Europa, ¿cómo reaccionará Estados Unidos? (quien aludió a la paridad nuclear entre ambas superpotencias) Acaso desean un conflicto global?” Vladimir Putin, presidente de Rusia

En alusión a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la necesidad de permitir a Kiev atacar Rusia con armamento occidental, Putin aseguró que éste no puede no saber que las armas de alta precisión de largo alcance no pueden ser lanzadas sin el empleo de satélites espías occidentales.

“Él fue primer ministro de Noruega. Nos reunimos y solucionamos asuntos complicados sobre el mar de Barents y otros. En general pudimos llegar a acuerdos. Entonces, estaba seguro de que no sufría de demencia” Vladimir Putin, presidente de Rusia

Putin subrayó que la elección de los objetivos sólo puede ser realizada por “especialistas altamente cualificados” y destacó que misiles de crucero Storm Shadow pueden recibir las instrucciones de vuelo “sin presencia alguna de soldados ucranianos”.

También subrayó que los objetivos también se pueden introducir automáticamente en el caso de los ATACMS estadounidenses sobre la base de datos satelitales.

“¿Quién hace esto? Lo hacen aquellos que producen y aquellos que supuestamente suministran a Ucrania esos sistemas ofensivos. Esto puede ocurrir y ocurre sin la participación de los soldados ucranianos” Vladimir Putin, presidente de Rusia

Subrayó que esas misiones “no las preparan los soldados ucranianos, sino los representantes de los países de la OTAN”.

Putin también se preguntó si Estados Unidos realmente desea llegar a un acuerdo en materia de armamento estratégico, ya que, añadió, Moscú no ve ahora “grandes deseos”.

En declaraciones al semanario ‘The Economist’, Stoltenberg aseguró el fin de semana que la posibilidad de que Ucrania pueda atacar dentro de territorio de Rusia es “legal”, siempre y cuando se traten de “objetivos militares y legítimos”, por lo que llamó a levantar el veto al uso de armas occidentales.

Al respecto, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, pidió un “equilibrio” entre la necesidad de Ucrania de atacar objetivos en territorio ruso y el riesgo de escalada en el conflicto.