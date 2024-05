La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 825 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 28 de mayo 2024, Bélgica impide a Ucrania usar los F-16 para atacar territorio ruso.

Mientras que en el frente las tropas ucranianas siguen tratando de contener los ataques rusos en distintas zonas del frente de las regiones de Járkov (noreste) y Donetsk (este), donde se producen, un día más, los combates más intensos de toda la línea de combate, según informó el Estado Mayor ucraniano.

“Al igual que en la jornada anterior, la situación más tensa se da en la dirección de Pokrovsk”, indica parte militar ucraniano publicado poco después del mediodía.

Según el Estado Mayor de Kiev, en esa zona de Donetsk hay activos ocho combates, y en las últimas horas, las fuerzas ucranianas han repelido allí ocho ataques rusos.

Las tropas de Kiev continúan tratando de estabilizar la situación en ese segmento de la línea de contacto.

El Estado Mayor ucraniano informa asimismo de seis ataques rusos repelidos en las inmediaciones de la localidad de Kúpiansk, en el sureste de la región de Járkov.

Por lo que respecta al frente abierto por Rusia a mediados de este mes en la zona fronteriza del norte de la región ucraniana de Járkov, el Estado Mayor de Kiev afirma que los rusos no han llevado a cabo acciones ofensivas desde el comienzo del día.

“Las unidades de nuestro Ejército afianzan la defensa y mantienen a los invasores rusos bajo control de fuego”, añade el parte ucraniano.

Mientras, las autoridades de la región de Járkov han informado de la muerte de una mujer en un nuevo ataque aéreo lanzado ayer por Rusia contra una zona residencial de la ciudad de Járkov, la segunda más grande de Ucrania, que es capital de esa provincia fronteriza del noreste del país.

Un total de 18 civiles han muerto ya como consecuencia del ataque ruso con dos bombas guiadas que impactó el sábado a plena luz del día en un concurrido hipermercado de Járkov.

El Kremlin condenó el llamamiento del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para que los países aliados permitan a Ucrania atacar territorio ruso con el armamento occidental.

Peskov aseguró que los militares rusos “también saben qué hacer y continúan la operación militar especial (en Ucrania) para neutralizar todas las amenazas”.

En respuesta a una pregunta sobre si ambas partes se están acercando a una confrontación directa, contestó: “No se están acercando, ya se encuentran en ella”.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, consideró que Stoltenberg “se excedió en sus funciones”.

“Dudo que el secretario general pueda asumir tal responsabilidad y hablar en nombre de los miembros del bloque”, comentó y aludió a las críticas pronunciadas por el Gobierno italiano, uno de cuyos miembros incluso pidió la renuncia del jefe de la OTAN.

En declaraciones al semanario ‘The Economist’, Stoltenberg aseguró que la posibilidad de que Ucrania pueda atacar dentro de territorio de Rusia es “legal”, siempre y cuando se traten de “objetivos militares y legítimos”, por lo que llamó a levantar el veto al uso de armas occidentales.

Stoltenberg insistió en el mismo argumento el lunes al intervenir ante la Asamblea Parlamentaria de la Alianza, reunida en Sofía, aduciendo que los ucranianos “tienen las manos atadas”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que se encuentra de visita en España, ha lamentado en varias ocasiones que Kiev siga sin poder “destruir” las “lanzaderas de misiles” con las que Rusia ataca a Ucrania desde el otro lado de la frontera debido a las restricciones impuestas por los países de la OTAN.

La mayoría de aliados de Ucrania le han prohibido hasta el momento utilizar su armamento para atacar territorio ruso por miedo a posibles represalias directas de Moscú.

El Reino Unido dio el primer paso y autorizó recientemente a Ucrania a golpear territorio enemigo con su armamento, pero Estados Unidos, Francia y la mayor parte de los aliados de Kiev no han cambiado oficialmente de postura.

Francia enviará instructores militares a Ucrania para entrenar a los soldados ucranianos, según ha confirmado en un comunicado publicado en sus redes sociales el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Sirski.

“Celebro la iniciativa de Francia de enviar a Ucrania instructores para preparar a soldados ucranianos”, escribió Sirski en su cuenta de Telegram tras mantener una reunión por videoconferencia con el ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu.

En la reunión también participó el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov.

“Ya he firmado los documentos que permitirán a los primeros instructores franceses visitar pronto nuestros centros de entrenamiento y conocer la infraestructura y el personal”, explicó Sirski.

El general ucraniano agregó que “la determinación de Francia incentivará a otros socios a unirse a este ambicioso proyecto”. Sirski agradeció a Lecornu el apoyo económico y militar francés a Ucrania.

Francia es el primer país en anunciar el envío de instructores militares a Ucrania desde el comienzo de la guerra iniciada por la invasión rusa a gran escala de este país.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también ha sido el primer líder occidental en plantear abiertamente la posibilidad de enviar soldados a Ucrania si la situación sigue deteriorándose en el frente y Rusia avanza hacia las urbes ucranianas de Odesa y Kiev.

El primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo este martes que los aviones de combate F-16 que entregará a Ucrania, según el acuerdo que firmó hoy con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sólo se podrán utilizar en territorio ucraniano y no para atacar directamente a Rusia.

“Todo lo que cubre este acuerdo es muy claro: es para que lo utilicen las Fuerzas ucranianas en territorio ucraniano”, dijo De Croo en una comparecencia junto a Zelenski.

El presidente ucraniano, en cambio, insistió en la necesidad de obtener el permiso de sus aliados para usar el equipamiento militar que les entregan contra territorio ruso.

“Están disparando contra ti y no puedes responder, porque no tenemos el derecho de usar las armas...Recibes las imágenes de satélite de tu servicio de inteligencia pero no puedes hacer nada para responder, creo que es injusto”

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania