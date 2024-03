La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 744 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy viernes 8 de marzo 2024, Volodímir Zelenski realizará una visita oficial a Turquía este viernes y se reunirá con Erdogan.

Los ejércitos de Ucrania y Rusia afirmaron el viernes haber derribado decenas de drones enemigos durante ataques nocturnos, uno de los cuales mató a dos personas en el este ucraniano.

Según el gobernador regional Oleg Sinegubov, un bombardeo a última hora del jueves mató a una mujer de 64 años y a un hombre de 58 en la ciudad ucraniana de Kupiansk, a menos de 10 kilómetros de la línea del frente.

Más tarde, Rusia lanzó 37 drones explosivos iraníes Shahed y tres misiles contra territorio ucraniano, según las fuerzas aéreas ucranianas.

“Como resultado de las operaciones de combate, 33 Shahed fueron derribados” en las regiones de Kirovogrado, Odesa, Jersón, Mikolaiv y Járkov, indicó el ejército en Telegram.

En la región de Járkov, frecuentemente atacada por artillería, cohetes y drones, cinco personas, entre ellas un niño de tres años, resultaron heridas en un bombardeo, anunció el gobernador Sinegubov, que publicó fotos en Telegram en las que se ven tiendas con las ventanas reventadas y un cráter junto a un edificio de viviendas.

Por su parte, en Moscú el ministerio de Defensa afirmó haber interceptado 16 drones ucranianos el viernes de madrugada.

Quince de ellos fueron destruidos en la región meridional de Volgogrado, situada a unos 300 kilómetros de las líneas del frente en el este de Ucrania.

Otro dron fue derribado en la región fronteriza de Bélgorod, según el ministerio ruso.

Bélgorod ha sido escenario de múltiples bombardeos y ataques aéreos desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Los drones -tanto artefactos explosivos como aeronaves equipadas con avanzadas cámaras de reconocimiento- son muy utilizados por ambas partes en esta guerra.

Al respecto de la entrada de Suecia a la OTAN, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró la adhesión del país sueca, una aspiración que su país espera concretar cuando termine el conflicto con Rusia.

El presidente estadounidense, Joe Biden, prometió el jueves que no se “inclinará” ante el líder ruso Vladimir Putin y criticó a su rival Donald Trump.

Desde los primeros momentos de su discurso anual, Biden arremetió contra su predecesor y presunto rival republicano en las elecciones de noviembre e instó al dividido Congreso a aprobar la ayuda militar a Ucrania.

Putin está “invadiendo Ucrania y sembrando el caos en toda Europa y más allá”, dijo Biden.

“Si alguien en esta sala piensa que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará”

“No fue hace mucho cuando un presidente republicano llamado Ronald Reagan gritó: ‘Señor Gorbachov, derribe este muro’”, dijo Biden, invocando el famoso discurso de Berlín de 1987 en los últimos días de la Guerra Fría.

“Mi predecesor, un expresidente republicano, le dice a Putin: ‘Haz lo que quieras’”, criticó. “Creo que es escandaloso, peligroso e inaceptable”.

“Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es simple: no nos iremos. Yo no me inclinaré”

Joe Biden, presidente de Estados Unidos