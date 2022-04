La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 57 desde su inicio el 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” en la región de Donbás al este de Ucrania.

En este día 57 de la guerra, Rusia afirma que logró tomar a ciudad ucraniana de Mariúpol, luego de varios días de mantenerse a la ofensiva en contra de esta región.

Aunque, ya se tomó Mariúpol, hubo una excepción con la planta de acero Azovstal, donde hay unos dos mil ucranianos entre soldados y civiles , según reportan medios.

Por su parte Vladimir Putin ha ordenado que no se asalte la planta de acero, pero en su lugar los soldados rusos tienen la comanda de que se bloquee esta zona industrial para que “ni siquiera una mosca pueda escapar”.

Ante la toma de Mariúpol, autoridades ucranianas lograron evacuar a civiles en 4 autobuses.

Entre los otros horrores de la guerra son la cantidad de cuerpos que reporta Ucrania dentro de sus morgues.

Según los reportes ucranianos son más de mil cadáveres que pertenecían a civiles y estos fueron asesinados por las fuerzas rusas en la ciudad de Borodianka, acusa Olga Stefanishyna, la vice primera ministra ucraniana.

Para comprobar las muertes civiles y los ataques realizados por parte de Rusia a Ucrania, diferentes mandatarios europeos han comenzado a viajar a Kiev, la capital ucraniana, como el presidente de España, Pedro Sánchez y la primera ministra danesa Mette Frederiksen.

Ucrania va a recibir “en los próximos días” armas pesadas, incluyendo tanques, de aliados del este de Europa para ayudar a sus tropas contra la ofensiva rusa, declaró este jueves Christine Lambrecht, la ministra de Defensa de Alemania.

Este material será entregado “en los próximos días”, ya que, según los expertos militares “las dos próximas semanas van a ser decisivas” en la guerra, afirmó la alta funcionaria.

Varios países de la OTAN dieron luz verde a la entrega a Ucrania de armas pesadas como Estados Unidos, Reino Unido, República Checa y los Países Bajos.

Antes las críticas por su reticencia a dar armamento, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, anunció el martes que se comprometió a ayudar a sus aliados del este de Europa que entregan a Kiev armamento de fabricación soviética, a reemplazar el material que ellos donen.

La Unesco aplazó sin fecha una reunión prevista en junio en Rusia y cuya celebración suscitaba la indignación de los países occidentales por la ofensiva rusa en Ucrania, indicó este jueves el organismo de la ONU.

Tras intensas negociaciones, el compromiso propuesto por el embajador ruso, Alexander Kuznetsov, actual presidente de la oficina del Comité del Patrimonio Mundial, se confirmó este jueves, aseguró la Unesco, precisando que se trata de un aplazamiento.

La celebración de este encuentro previstos del 19 al 30 de junio en la ciudad rusa de Kazán se decidió en julio de 2021.

Como cada año, la Unesco actualiza durante esos encuentros su lista de sitios, paisajes, monumentos y ciudades inscritos como patrimonio de la humanidad.

En una carta abierta el 8 de abril, 46 países miembros pidieron a los miembros del comité que asumieran sus responsabilidades frente a la ofensiva rusa que destruye “el valor universal excepcional” de Ucrania.

La propuesta rusa, aprobada por los otros miembros de la Oficina (India, Sudáfrica, Arabia Saudita, Argentina, Italia y Tailandia) no menciona ninguna fecha ni ningún lugar para la próxima reunión anual.

El papa Francisco se sumó al llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para pedir una tregua en Ucrania el 24 de abril, fecha de Pascua entre los ortodoxos, anunció el jueves el Vaticano.

El 10 de abril, con ocasión del domingo de Ramos, el papa -que fustigó la “crueldad cada vez más horrible” que golpea en Ucrania- ya había llamado a una “tregua de Pascua para llegar a la paz mediante verdaderas negociaciones”.

El martes, Antonio Guterres pidió a ambas partes que detuvieran los combates para una “pausa humanitaria” de cuatro días, de jueves a domingo, con ocasión de la fiesta de Pascua ortodoxa “para permitir la apertura de una serie de pasillos humanitarios”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este jueves, 21 de abril que sus tropas tomaron con “éxito” el control de la ciudad ucraniana de Mariúpol, y ordenó asediar a los últimos combatientes atrincherados en la planta de acero industrial de Azovstal, sin llevar a cabo un asalto.

“El fin del trabajo de liberación de Mariúpol es un éxito”, dijo Vladimir Putin a su ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, en un encuentro difundido por la televisión.

El mandatario ruso también le indicó que prefería asediar a los últimos combatientes ucranianos en la fábrica de Azovstal, porque un asalto se cobraría demasiadas vidas.

La zona está compuesta por una extensa red de galerías subterráneas.

“Considero que el asalto propuesto de la zona industrial no es apropiado. Ordeno anularlo... Se tiene que pensar (...) en la vida de nuestros soldados y oficiales, no se tiene que penetrar en esas catacumbas y arrastrarse bajo tierra... Bloqueen toda la zona de tal forma que no pase ni una mosca”

Vladimir Putin