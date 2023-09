La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 555 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy viernes 1 de septiembre 2023, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía y Vladimir Putin, presidente de Rusia se reunirán en balneario ruso de Sochi el próximo 4 de septiembre.

En tanto sobre el ataque a un aeropuerto ruso, el jefe de la inteligencia militar ucraniana afirmó este viernes que el reciente ataque con un dron contra el aeropuerto de Pskov, en Rusia, se llevó a cabo desde territorio ruso.

“Los drones usados para atacar la base aérea ‘Kresty’ en Pskov fueron lanzados desde Rusia”, indicó Kyrylo Budanov en redes sociales este viernes. Pskov se encuentra a unos 700 kilómetros de Ucrania.

“Cuatro aviones de transporte militar rusos IL-76 fueron alcanzados durante el ataque. Dos fueron destrozados y otros dos, gravemente dañados”, agregó.

Budanov afirmó que el Ministerio de Defensa utilizaba esas aeronaves para transportar tropas y cargamento.

Esta semana, el Kremlin indicó que sus expertos estaban tratando de averiguar qué rutas utilizaban los drones para “prevenir tales situaciones en el futuro”.

La región de Pskov, que también fue blanco de drones a finales de mayo con Estonia y Letonia, dos miembros de la OTAN, en el oeste y con Bielorrusia en el sur.

Rusia quiere ocultar su debilidad sembrando el terror en África: Volodímir Zelenski

El mandatario ruso, Vladimir Putin, está intentado ocultar su debilidad y “distraer al mundo” sembrando “el caos en África”, pero “el terror no significa fuerza”, aseguró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en una intervención por videoconferencia en el Foro Ambrosetti, una de las citas políticas y financieras más destacadas de Europa.

”No hay fuerza en el otro lado del frente, sólo crímenes contra la humanidad, el mundo lo ve todo. ¿Quién ve fuerza en un misil lanzado contra un avión que está volando en paz?, ¿quién ve fuerza en un líder que tiene que moverse por su propio país en un vehículo blindado? Vemos debilidad, no fuerza” Volodímir Zelenski en su intervención en la apertura de la reunión en Cernobbio (norte de Italia)

”Incluso cuando están tratando de crear caos en África. No están demostrando ser fuertes, sino distrayendo al mundo. El terror no significa fuerza”, añadió.

Zelenski se refirió en los mismos términos a la muerte del jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, al estrellarse el avión en el que viajaba en Rusia y dijo: “Si realmente Putin asesinó a Prigozhin -seguimos esperando confirmación de ello-, está demostrando aún más su debilidad” y que le “tenía miedo”.

”La promesa de ciertas garantías a Prigozhin y su posterior asesinato demuestra la debilidad de las palabras de Putin. Es imposible ir a negociar con Putin porque no puede mantener sus propias palabras y promesas”, enfatizó, antes de añadir: “Todo esto confirma que no podemos confiar en Putin y que su palabra no vale nada”.

El presidente ucraniano aprovechó su intervención en el Foro, que reúne a destacados políticos y empresarios para debatir sobre los desafíos globales del futuro y su impacto en la economía, para mostrar de nuevo su agradecimiento por la “cooperación fundamental de Italia”, de la que, dijo, nunca ha tenido “dudas”.

”Queremos agradecer a Italia por el apoyo político que nos ha dado y también a la UE por apoyar nuestra candidatura y nuestros compromisos para garantizar la seguridad de nuestro país. Estoy seguro de que este es el momento de tomar decisiones fuertes para nuestra seguridad y para Europa” Volodímir Zelenski

E insistió en que si Rusia no abandona Crimea y otros territorios ocupados en el este “no puede haber una paz sostenible en Ucrania y por lo tanto tampoco en Europa”, antes de resaltar “Ucrania y todos los demás países que hacen referencia al Derecho internacional no reconocen que Crimea pertenezca a la Federación Rusa, ni tampoco las empresas lo reconocen”.

El Foro Ambrosetti reúne durante tres días en Chernobbio, a orillas del Lago de Como a destacados exponentes de la economía, las finanzas y política italianas y europeas, para debatir, entre otros temas, los desafíos globales del futuro y su impacto en la economía, pero también los desarrollos científicos y tecnológicos, además de analizar la situación geopolítica mundial.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania (EFE)

Policía alerta de amenazas de bomba en escuelas de Kiev en primer día de clases

La policía ucraniana alertó este viernes de amenazas de bomba en escuelas de Kiev, coincidiendo con el regreso a clases de los alumnos, que inician su segundo curso escolar desde que empezó la invasión rusa.

La policía de Kiev indicó que sus fuerzas estaban inspeccionando los establecimientos escolares.

“Recibimos información sobre la presencia de explosivos en escuelas de Kiev”, indicó la portavoz de la policía, Yulia Girdvilis, a la agencia de noticias AFP.

“Todos los centros de enseñanza están siendo controlados por la policía de Kiev con la ayuda del Servicio de Emergencias estatal”, agregó.

La policía explicó que no había ordenado ninguna evacuación e instó a la población a “mantener la calma”.

Más de 3.6 millones de niños ucranianos, de los cuales 400 mil están desplazados en el extranjero, vuelven a las aulas este viernes.

“El segundo 1 de septiembre tras la invasión a gran escala. Los rusos intentan todo para destruir nuestra nación ... La nación preservó la posibilidad de que los niños vayan a la escuela ucraniana En este curso, ‘3.623.169 niños estudian en nuestras escuelas’, de los cuales 400 mil están en el extranjero aunque “permanecen en [el] sistema educativo ucraniano” Andrii Yermak, jefe de la administración presidencial ucraniana

Un 44.9% de los alumnos se beneficiarán de clases presenciales, un 24.4% estudiará a distancia y un 30.7% lo hará de forma mixta, detalló.

Según Yermak, 3 mil 750 escuelas fueron destruidas “por misiles y bombas rusas” desde que empezó el conflicto , en febrero de 2022.

Actualmente, los combates se concentran en el este y en el sur del país, pero las grandes ciudades alejadas de las línea del frente son objeto de bombardeos rusos frecuentes, con misiles o con drones explosivos.

Un ataque “masivo” en Kiev dejó el miércoles dos muertos, y fue calificado como el más importante contra la capital “desde la primavera” boreal por las autoridades militares.

En algunas grandes ciudades se habilitaron refugios subterráneos para que los profesores puedan dar clase si se activan las alarmas por posibles bombardeos.

“Los alumnos y los profesores están obligados a adaptarse a esta realidad”, declaró el comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny, en Telegram.

“Pero lo principal es que nuestros niños estudien... Porque el conocimiento y la cultura son lo que nos distingue del enemigo” Valery Zaluzhny, comandante en jefe del ejército ucraniano

El ejército ucraniano emprendió en junio una contraofensiva en el sur y el este del país para intentar recuperar los territorios ocupados por las fuerzas rusas.

Policía alerta de amenazas de bomba en escuelas de Kiev en primer día de clases (ROMAN PILIPEY / AFP)

Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin se reunirán en balneario ruso de Sochi el próximo 4 de septiembre

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, se reunirán el próximo 4 de septiembre en el balneario ruso de Sochi para hablar de la guerra en Ucrania y la reanudación de los acuerdos del grano del mar Negro.

”Las negociaciones, efectivamente, tendrán lugar el lunes, en Sochi”, confirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Peskov agregó que las conversaciones entre ambos líderes tendrán lugar “a mediodía”.

Será el primer encuentro entre Putin y Erdogan tras la salida de Moscú, en julio pasado, del pacto para la exportación del grano a través del mar Negro, arguyendo el incumplimiento de la “parte rusa” de ese acuerdo.

El anterior encuentro entre los presidentes ruso y turco tuvo lugar el 13 de octubre del año pasado en Astaná. A la vez, ambos hablaron por teléfono el 2 de agosto de este año.

La cumbre en Sochi tiene lugar días después de las negociaciones ruso-turcas a nivel de ministros de Exteriores que acogió Moscú esta semana.

Turquía considera que no hay alternativa a la Iniciativa del mar Negro, que operó durante un año.

Mientras, Rusia quiere proponer a Turquía el suministro de 1 millón de toneladas de grano ruso a un precio reducido para que el cereal pueda ser procesado en empresas turcas y enviado posteriormente a los países más necesitados.

Esta propuesta rusa, que contaría con el apoyo financiero de Catar, es una iniciativa del presidente ruso y Moscú la considera “una alternativa óptima al acuerdo del mar Negro” para la exportación de grano ucraniano y el cereal y los fertilizantes rusos.