La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 335 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 24 de enero 2023 la guerra llegó a su día 335, en el que destituyen a varios funcionarios de gobierno de Ucrania tras un escándalo de corrupción.

Alexandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia afirma que los ucranianos querían un pacto de no agresión, aunque asegura que Ucrania prepara ataques en contra de su territorio.

También, Polonia pidió permiso formalmente a Alemania para entregarle al ejército de Ucrania los tanques Leopard 2, por lo que el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, declaró que espera que la decisión respecto al envío o no de carros de combate “Leopard 2″ a Ucrania se produzca “en breve”.

Al tiempo que informó de que la revisión de las existencias y disponibilidad de este tipo de tanques está casi terminada.

Rusia dice envío de Leopard por parte de Alemania repercutirá en relaciones

El Kremlin aseguró este martes que el envío por parte de Alemania de tanques Leopard 2 a Ucrania, en caso de darse, repercutirá en las relaciones ruso-alemanas.

”Estas relaciones ya están en un punto muy bajo y no hay un diálogo substantivo ni con Alemania, ni con otros países de la OTAN” Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin en su rueda de prensa diaria

Dmitri Peskov agregó que los suministros de los carros de combate Leopard 2, que reclama Kiev, “no auguran nada bueno” para estas relaciones e “inevitablemente dejarán una huella” de cara a los futuros lazos.

Polonia abrió la semana pasada la puerta a enviar algunos de sus tanques Leopard a Ucrania sin la autorización de Alemania, su fabricante, e incluso pidió formar una “coalición internacional” para facilitar la entrega de dichos vehículos.

Este martes el ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak, anunció que Varsovia ya ha pedido oficialmente el visto bueno de Berlín para la transferencia de los Leopard en su poder a Ucrania.

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha dicho que toda decisión respecto a los envíos de armas debe ser adoptada “en estrecho consenso con nuestros aliados”, tanto europeos como con Estados Unidos.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin (EFE)

Ucrania propuso un “pacto de no agresión” a Bielorrusia, según Alexandr Lukashenko

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que Ucrania propuso a su país un “pacto de no agresión”, pero aseguró que pese a ello Kiev prepara a “extremistas” bielorrusos en su territorio, lo cual es una amenaza para Minsk.

”Nos piden por un lado que no nos enfrentemos en ningún caso a Ucrania, que nuestras tropas no avancen hacia ellos. Nos proponen firmar un pacto de no agresión. Por otro lado preparan una mezcla explosiva al armar y entrenar a opositores bielorrusos en su territorio. No sé para qué les hace falta algo así a los ucranianos” Alexadr Lukashenko, presidente de Bielorrusia citado por la agencia BELTA

Alexadr Lukashenko señaló además de que en las vecinas Polonia y Lituania también se entrenan opositores.

”Nos vemos obligados a reaccionar con firmeza. Tenemos suficientes problemas en nuestro perímetro, tanto en el espacio aéreo como en el terreno, la frontera verde. Son bastante problemas... ante estas amenazas externas la reacción a la oposición interna, estos extremistas será firme. Y que no se ofendan, porque les avisamos” Alexadr Lukashenko, presidente de Bielorrusia citado por la agencia BELTA

”Nunca permitiremos (que se repitan) las sacudidas de 2020″, afirmó, en referencia a las masivas protestas que sacudieron al país durante las pasadas elecciones presidenciales, calificadas como fraudulentas por la oposición y Occidente.

Minsk reprimió violentamente las protestas, encarcelando a cientos de opositores.

El mandatario llamó a los bielorrusos a “unirse ahora, para sobrevivir, para que -Dios no lo quiera- no caigan aquí misiles y no nos lancen bombas” como en la vecina Ucrania.

En ese contexto, el fiscal general de Bielorrusia, Andréi Shved, informó a Lukashenko que se creará una comisión institucional para permitir el retorno a los opositores que se marcharon del país pero desean volver.

Todos los casos, señaló, se estudiarán de modo individual.

”Muchos en realidad no están acusados de nada ni son sospechosos de nada. Son personas a las que les lavaron el cerebro o se inventaron cosas ellos mismos. Por ello, lo primero que deben hacer es dirigirse a nosotros, y nosotros decirles que no tenemos nada contra ustedes, pueden regresar tranquilos al país” Andréi Shved, fiscal general de Bielorrusia

Shved añadió que en caso de que los posibles repatriados tengan deudas pendientes con la ley bielorrusa, pueden contar con la posibilidad de un indulto en caso de que expresen su arrepentimiento.

Presidentes de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, y Rusia, Vladimir Putin (EFE)

Destituidos cinco gobernadores y cuatro viceministros en Ucrania tras escándalo de corrupción

Cinco gobernadores regionales y cuatro viceministros fueron destituidos de sus cargos en Ucrania por un presunto escándalo de corrupción en el ejército, en plena invasión rusa del país, anunció el martes el gobierno.

Dejarán sus cargos los gobernadores de la región de:

Dnipropetrovsk (centro), Valentin Reznichenko

(centro), Valentin Reznichenko Zaporiyia (sur), Oleksandr Starukh

(sur), Oleksandr Starukh Sumy (norte), Dmytro Zhivytsky

(norte), Dmytro Zhivytsky Jersón (sur), Yaroslav Yanushevich

(sur), Yaroslav Yanushevich Kiev (capital de Ucrania), Oleksiy Kuleba

De acuerdo con Taras Melnichuk, representante del gobierno en el Parlamento.

En noviembre, varios medios acusaron a Reznichenko de adjudicar contratos de reparación de carreteras por valor de decenas de millones de euros a un grupo cofundado por su novia, que trabaja como preparadora física.

Reznichenko y los gobernadores de las regiones de Sumy, Jersón y Zaporiyia están siendo investigados por la justicia, mientras que la destitución de Kuleba está relacionada con su próximo nombramiento en la administración presidencial, según informaciones de la prensa.

El gobierno también destituyó al viceministro de Defensa, Viacheslav Shapovalov --cuya dimisión ya había sido anunciada a primera hora del martes-- y al ministro de Política Social, Vitalii Muzychenko, así como a dos viceministros de Desarrollo Territorial, Ivan Lukeria y Viacheslav Negoda.

También fueron destituidos, Anatoly Ivankevich y Viktor Vychniov, ambos subdirectores del Servicio de Transporte Marítimo y Fluvial de Ucrania.

Estos despidos y dimisiones se producen tras las informaciones de la prensa sobre precios inflados en un contrato de suministro de alimentos al ejército ucraniano, el primer escándalo de corrupción que estalla en el ministerio de Defensa desde que comenzó la guerra.