La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 225 desde su comienzo el pasado 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Este jueves 6 de octubre, la guerra llega a su día 225, en el que Volodímir Zelenski voltea a ver a Latinoamérica y pide apoyo a países de OEA como cree que harían Bolívar y San Martín.

Mientras que los ataques y bombardeos sigue, puesto que fuentes del ejército ucraniano indican que recuperaron 400 km2 en la región de Jersón en menos de una semana.

Pero los horrores del conflicto no terminan porque la policía de la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, afirmó hoy que desde el inicio de la contraofensiva han sido exhumados en territorios recuperados del control ruso los cuerpos de 534 civiles.

Las primeras inspecciones realizadas esta semana por las autoridades suecas en el sitio de las fugas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el Mar Báltico “refuerzan las sospechas de sabotaje”, con “detonaciones” que causaron “importantes daños”, anunció la fiscalía este jueves.

Las inspecciones en el lugar del crimen refuerzan las sospechas de sabotaje agravado. Se realizaron incautaciones in situ que serán examinadas”

Suecia, que a efectos de la investigación había establecido el lunes un perímetro de varios kilómetros para prohibir el acceso al lugar, anunció el levantamiento de las restricciones.

De momento no se proporcionó información sobre la forma en que se llevaron a cabo las inspecciones submarinas.

Del lado sueco, el servicio de inteligencia asumió la dirección de la investigación, en colaboración con el fiscal especial y diversas autoridades.

Las enormes fugas de metano del Nord Stream 1, provocadas por dos explosiones de origen desconocido el 26 de septiembre, cesaron el lunes, mientras que el jueves por la mañana continuaba una pequeña fuga del Nord Stream 2, según los guardacostas suecos.

Varios países vieron rápidamente un acto de sabotaje en estos incidentes.

Rusia, sospechosa de estar posiblemente detrás de las explosiones, contraatacó la semana pasada y señaló a Estados Unidos, que a su vez negó toda responsabilidad.

Las tropas rusas volvieron a atacar Zaporiyia con misiles, después de que un primer ataque esta mañana en esta ciudad en el sur de Ucrania dejara al menos dos muertos y ocho heridos, informaron las autoridades ucranianas.”

“Atención. Otro ataque con misiles del enemigo”, advirtió el jefe de la administración militar regional de Zaporiyia, Oleksandr Staruj, en un breve mensaje en Twitter, recogido por las agencias ucranianas Ukrinform y Unian, en el que llama a la población a ponerse a cubierto.

También Anatoly Kurtev, secretario del ayuntamiento de Zaporiyia, escribió en Telegram que los “malditos” rusos “no dejarán en paz la ciudad” al informar de que “el enemigo ha vuelto a atacar infraestructuras”.

Recomendó asimismo a la población tener cuidado y permanecer “en lugares seguros”.

En el primer bombardeo esta madrugada en Zaporiyia murieron dos mujeres y ocho personas tuvieron que ser hospitalizadas; muchos otros afectados por el ataque pudieron ser rescatados, entre ellos una niña de tres años, precisó la agencia Unian.

En este primer ataque, el ejército ruso disparó siete cohetes contra edificios residenciales y, como resultado del ataque, dos inmuebles de varios pisos quedaron destruidos.

El bombardeo afectó a un edificio con doce apartamentos en el que vivían 59 personas.

Rusia consideró este jueves que el recorte de la producción de la Opep+, anunciado el miércoles, “estabilizará el mercado petrolero”, luego de que Estados Unidos acusó a la organización de “alinearse con Rusia” al tomar esa decisión.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino el miércoles en una reunión previa al inicio del LII periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y pidió a los países integrantes que ayuden a su nación en la guerra contra Rusia, como cree que harían los libertadores Simón Bolívar o José de San Martín.”

“¿En qué lado estaría Simón Bolívar en una guerra como esta que Rusia desató contra Ucrania, a quién apoyaría San Martín?. Creo que no apoyarían a alguien que se enfrenta a un país más pequeño como un típico colonizador, a alguien que constantemente miente y que no llama guerra a una guerra... no respaldarían a alguien que lleva a la gente a la pobreza a través de los precios y las crisis energéticas, ambas artificiales y que hace la guerra contra los civiles”

Volodímir Zelenski, ante la OEA