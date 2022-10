La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 222 desde su comienzo el pasado 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Este lunes 3 de octubre, la guerra llega a su día 222, en el que Rusia decide sobre las fronteras de territorios anexados, esto después del anuncio del viernes pasado de Vladimir Putin sobre la anexión rusa, junto con los dirigentes de las 4 regiones:

Denís Pushilin de Donetsk

de Leonid Pásechnik de Lugansk

de Lugansk Vladimir Saldo de Jersón

de Jersón Yevgueni Baliski Zaporiyia

También el Tribunal Constitucional de Rusia aprobó el los tratados de anexión firmados el viernes por el presidente ruso, Vladimir Putin, con los líderes separatistas de las regiones ucranianas.

Por esta anexión ucranianos desplazados de los territorios ocupados por Rusia están preocupados por el destino de los familiares que aún permanecen en las áreas anexadas, aunque siguen convencidos de la victoria de Ucrania.

En tanto, este lunes la guardia costera sueca informó que el gas dejó de escaparse del gasoducto Nord Stream 1 pero no de Nord Stream 2.

Líderes de UE verán en Praga impactos “más apremiantes” de guerra en Ucrania

Los “estragos” que causa la guerra de Rusia en Ucrania, la energía y la situación económica son los tres temas “más apremiantes” que van a centrar la cumbre informal de los líderes europeos del próximo viernes en Praga, que examinarán además la mejor manera de proteger la infraestructura crítica europea.

Así figura en la carta de invitación que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, envió a los jefes de Estado y de gobierno de los Veintisiete de cara a esa reunión, publicada el domingo por la noche.

Esa cita estará precedida el jueves, también en Praga, por el primer encuentro de la Comunidad Política Europea, integrada por los 27 Estados miembros de la UE y otros 17 países de su entorno, como Ucrania, Reino Unido, Turquía, Suiza o los países balcánicos.

Esta invitación llega tras las cuatro fugas recientes en los gasoductos rusos Nord Stream y que las autoridades danesas dieron hoy por finalizadas.

La UE, Estados Unidos y Rusia hablan de sabotaje, aunque difieren en cuanto a la posible autoría. Moscú acusó a los anglosajones de estar detrás, mientras algunos países occidentales apuntaron en la dirección contraria.

Charles Michel llamó la atención sobre el impacto “dramático” que la guerra en Ucrania está teniendo en la situación energética de Europa y sobre el efecto “indirecto” que tiene en la economía.

Por ello, continuó, el principal objetivo de los líderes de la UE debe ser “garantizar la seguridad del suministro y la energía asequible” para los hogares y empresas, “especialmente cuando se acerca el frío invernal”.

Así, evaluarán las decisiones ya tomadas y darán orientación sobre las acciones adicionales necesarias para garantizar una respuesta europea “bien coordinada”, dijo.

Los ministros europeos de Energía acordaron el viernes medidas de emergencia para abaratar las facturas de la luz que pasan por una reducción del consumo de electricidad, un tope a los ingresos de las renovables, la nuclear y el carbón, y un impuesto a las petroleras.

El político belga afirmó que la guerra “sigue haciendo estragos” y lamentó las últimas decisiones del presidente ruso, Vladímir Putin.

”Lamentablemente, el Kremlin ha tomado medidas de escalada irresponsables: ha organizado una campaña de movilización nacional, falsos ‘referendos’ coercitivos y la anexión ilegal de los territorios de Ucrania, y continúa con su retórica amenazante” Charles Michel, presidente del Consejo Europeo

Destacó que la solidaridad de la UE con Ucrania “sigue siendo inquebrantable”, y prometió que fortalecerá sus medidas restrictivas para “aumentar aún más la presión sobre Rusia para que termine su guerra”.

Bruselas planteó recientemente una nueva tanda de sanciones, la octava desde que Rusia inició su agresión el 24 de febrero pasado, que incluye:

Tope al precio de su petróleo importado

Prohibición a los europeos de formar parte de los consejos de administración de las empresas públicas rusas

Veto a la exportación de tecnología de la aviación, electrónica y de sustancias químicas

“En nuestra reunión discutiremos cómo continuar brindando un fuerte apoyo económico, militar, político y financiero a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. La guerra en Ucrania también está en la decisión estratégica que los líderes adoptaron en su cumbre de junio pasado, en la que decidieron lanzar la Comunidad Política Europea.” Charles Michel, presidente del Consejo Europeo

“La ambición es reunir a los líderes en pie de igualdad y fomentar el diálogo político y la cooperación en cuestiones de interés común para que, juntos, trabajemos en el fortalecimiento de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de Europa en su conjunto” Charles Michel, presidente del Consejo Europeo

La paz y la seguridad, la situación económica, la energía y el clima, y la migración y la movilidad son los temas a debate el jueves, aunque no se prevé ningún resultado formal por escrito del primer encuentro de la Comunidad Política Europea que comenzará a primera hora de la tarde y se prolongará hasta la cena.

Representantes de la UE discutiendo sanciones contra Rusia (EFE/MICHEL EULER Y POOL MAXPPP OUT)

Ucrania anuncia la liberación de una nueva localidad en la región de Donetsk

El ejército ucraniano anunció hoy la liberación de la localidad de Torske, en Donetsk, una de las cuatro regiones ocupadas que Rusia se ha anexionado.

El portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhiy Cherevaty, hizo el anuncio en un programa de la televisión ucraniana e indicó que el ejército continúa estabilizando también la zona de Limán, importante ciudad de la misma región capturada este fin de semana.

En la zona de Limán, dijo Cherevaty, las fuerzas ucranianas están capturando a soldados rusos rezagados e intentan eliminar las minas en un territorio que, como dijo, “está muy minado”.

El Ejército ruso sufrió el sábado su segunda gran derrota en el este de Ucrania en menos de un mes tras retirarse del bastión prorruso de Limán, en la región de Donetsk, veinticuatro horas después de anexionarse esa y otras tres regiones del este y sur del país vecino.

Respondiendo a una pregunta sobre las informaciones de que se cercó a un gran número de soldados rusos en dirección a Limán, Cherevaty dijo que “algunos de ellos fueron destruidos físicamente, algunos fueron capturados y algunos pudieron irse en columnas o pequeños grupos”.

Respecto a estos soldados, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia dijo el sábado que “debido al riesgo de ser cercados, las fuerzas aliadas han sido retiradas de la localidad de Limán hasta posiciones más ventajosas”.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció hoy la liberación de dos asentamientos en la región de Jerson, otra de las zonas ocupadas que Rusia ha decidido anexionarse: Arkhangelsk y Myrolyubivka.

Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos, las fuerzas ucranianas lograron avances continuos alrededor de Limán, en la región de Donetsk, y han atravesado las posiciones defensivas rusas en el noreste de la región de Jersón.

Volodímir Zelenski con un militar en la Guerra Rusia Ucrania/AFP (STR / AFP)

Rusia decide sobre las fronteras de territorios anexados, pero dice que consultará a ciudadanos

Rusia “consultará” a la población para establecer las fronteras de las regiones anexionadas de Jersón y Zaporiyia, en el sur de Ucrania, dijo el lunes a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Seguiremos consultando a la población de estas regiones” Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin cuando se le preguntó si Rusia estaba anexionando la totalidad o solo partes del territorio que ocupa en esas zonas

El presidente ruso Vladimir Putin formalizó la anexión de Jerson y Zaporiyia, así como de otras dos regiones ucranianas, Donetsk y Lugansk, en una ceremonia el viernes en el Kremlin.

Las regiones de Donetsk y Lugansk se anexionaron en su totalidad después de que Moscú reconociera la soberanía de los regímenes separatistas prorrusos a finales de febrero, justo antes del asalto ruso a Ucrania.

Pero el Kremlin dijo la semana pasada que las fronteras de las regiones de Jersón y Zaporiyia debían ser “aclaradas”.

Según el grupo de reflexión estadounidense ISW (Institute for the Study of War), Moscú controla el 72% de la superficie de la región de Zaporiyia.

Además cerca del 88% de Jersón y su capital homónima están bajo ocupación rusa, según la misma fuente.

Rusia organizó apresuradamente los llamados referendos en las cuatro regiones ucranianas, denunciados por Kiev y sus aliados occidentales.