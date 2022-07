La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 132 luego de su comienzo el pasado 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la región ucraniana de Donbás donde hay población rusoparlante.

Este martes 5 de julio la guerra llega su día 132 en el que Rusia acusa a Ucrania de torturar prisioneros de guerra.

Luego de lograr el control sobre Lungansk, Rusia centra sus ataques en Donestk, que aún están en manos de los ucranianos, según el último parte del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Las fuerzas rusas han realizado otro intento ofensivo en la región de Donetsk, tratando de penetrar las defensas de Ucrania cerca de las ciudades de Spirne y Novoluhanske, aunque el ejército ruso aún trata de resistir.

No obstante, Vladimir Putin, podría haber ordenado a sus tropas en Ucrania que realizaran “una pausa” tras lograr el control de Lugansk para reorganizarse y descansar, según un documento del grupo de expertos del estadounidense Instituto de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés).

Aunque, Rusia aseguró hoy que aniquiló en un ataque con armas de alta precisión a 150 soldados y 12 unidades de equipo militar de las fuerzas armadas de Ucrania en la ciudad de Járkov, en el este del país.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Ígor Konashénkov, afirmó en su parte matutino que se trata de efectivos y equipo militar de la 93ª Brigada Mecanizada del ejército ucraniano.

Además a pesar de las sanciones por parte de Europa y Estados Unidos a Rusia en materia energética como económica, Rusia anunció un nuevo gasoducto Rusia-China que pasará por territorio mongol, y se prevé que sea una construcción de una tubería de 962 kilómetros con cinco estaciones de compresión.

Volodímir Zelenski: Rusia podría invadir otro estado y lanza misiles desde Bielorrusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que Rusia podría invadir otro estado y denunció nuevamente que esté usando suelo bielorruso para lanzar misiles contra su país.

“Nadie puede descartar una nueva invasión rusa de otro país vecino. Tal eventualidad es posible”, advirtió Zelenski en una intervención por internet al comienzo de la conferencia anual de The Economist en las cercanías de Atenas.

Volodímir Zelenski recalcó que Rusia está buscando “espacio” para aplicar nuevas tácticas antidemocráticas y recordó que ya en 2014 (con la invasión de Crimea) evitó dar garantías de seguridad a través del diálogo.

Por eso motivo, añadió, Europa necesita más seguridad y solidaridad que nunca.

Prueba de sus intenciones beligerantes es el hecho de que Rusia esté lanzando misiles “de varios calibres” desde territorio bielorruso, algo sobre lo que Zelenski no dejó lugar a dudas.

En ese contexto, el presidente de Ucrania apeló a Bielorrusia a no dejarse implicar en el conflicto, pues, dijo, aunque la decisión de lanzar ataques no haya sido del pueblo bielorruso ni de su liderazgo, no puede desentenderse de ello.

En relación con las consecuencias económicas que está teniendo la guerra en Ucrania, Zelenski afirmó que Rusia está tratando de crear una crisis inflacionaria en Europa para romper su unidad.

Ya que sostuvo Volodímir Zelenski para quien no hay duda de que la crisis del coste de la vida o de la migración masiva que padece ahora Europa son todo consecuencias de la dependencia de Rusia en el pasado.

La conferencia de The Economist en Lagonissi, a las afueras de Atenas, lleva este año por título “Antítesis, transformaciones, logros en un mundo cambiante” y reúne a representantes de la política, la economía y la sociedad.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania/ AFP (MIGUEL MEDINA / AFP)

Los 30 países de la OTAN firman los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia

Los 30 embajadores de los países de la OTAN firmaron este martes en Bruselas los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, un paso clave para su pertenencia a la Alianza si bien no serán miembros plenos hasta que no concluya el proceso de ingreso.

La firma tuvo lugar en presencia de los ministros de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, y de Suecia, Ann Linde, informó la OTAN en un comunicado.

Cabe recordar que Rusia amenazó que sí Finlandia y Suecia ingresaban a la OTAN, este país tendría una respuesta militar nuclear.

Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, España el 28 y 29 de junio 2022/AFP (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Rusia acusa a Ucrania de torturar prisioneros de guerra

Rusia informó el martes que estaba investigando las denuncias de tortura de soldados rusos capturados por las fuerzas ucranianas y liberados durante un intercambio de prisioneros con Ucrania.

“El comité de investigación ruso verifica los hechos de trato inhumano de los soldados rusos prisioneros de Ucrania”, indicó en un comunicado este poderoso organismo encargado de las investigaciones penales en Rusia.

Rusia y Ucrania han llevado a cabo varios intercambios de prisioneros de guerra desde la ofensiva rusa contra su vecino el 24 de febrero.

E l más reciente se remonta al 29 de junio y afectaba a 144 ucranianos y a otros tantos del lado ruso.

Algunos de los rusos liberados en esa ocasión informaron de “numerosos hechos de violencia que habían sufrido” durante su detención, según el comunicado, haciendo referencia a golpes, torturas con electricidad o incluso a la privación de agua o de alimentos.

La semana pasada, Rusia informó que aún tenía más de 6 mil prisioneros de guerra ucranianos, sin mencionar cuántos rusos estaban detenidos del otro lado de la frontera.

Ucrania acusa a Moscú de numerosos crímenes de guerra, lo que las autoridades rusas niegan sistemáticamente, incluso cuando las acusaciones están bien documentadas.

A cambio, Rusia acusa a las fuerzas ucranianas de abusos y de escenificar los crímenes atribuidos al ejército ruso.