La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1175 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 13 de mayo de 2025, Kremlin asegura que prepara negociaciones con Kiev en Turquía.

Por otra parte, Rusia lanzó 10 drones Shahed y señuelos contra Ucrania en ataques nocturnos, informó el martes la Fuerza Aérea ucraniana, en el bombardeo de drones más pequeño de este año mientras los países en guerra se preparan para posibles conversaciones de paz en Turquía.

Mientras que Putin no ha aclarado si asistirá a Estambul, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no aceptará reunirse el jueves en Turquía con ningún otro representante ruso que no sea el jefe del Kremlin.

Rusia rechazó efectivamente un alto el fuego incondicional de 30 días exigido por Ucrania y los líderes de Europa Occidental desde el lunes, cuando disparó más de 100 drones contra Ucrania. Putin, en cambio, ofreció conversaciones de paz directas con Ucrania en Estambul el jueves.

Ambas partes se están preparando para una campaña de primavera-verano en el campo de batalla, donde una guerra de desgaste ha matado a decenas de miles de soldados de ambos lados a lo largo de la línea del frente de aproximadamente mil kilómetros (620 millas).

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos en Washington, dijo el lunes que Rusia está “reponiendo rápidamente las unidades de primera línea con nuevos reclutas para mantener la iniciativa en el campo de batalla”.

El Kremlin aseguró que se está preparando para las negociaciones del jueves con Ucrania en Estambul y que los integrantes de la delegación rusa se conocerán sólo cuando el presidente, Vladimir Putin, “lo considere necesario”.

“La parte rusa sigue preparándose para las negociaciones que deben tener lugar el jueves” Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, en su rueda de prensa telefónica diaria

En cuanto a los funcionarios que integrarán el equipo de negociación ruso, aseguró: “Cuando el presidente lo considere necesario, lo comunicaremos”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso el domingo a Kiev celebrar negociaciones de paz el 15 de mayo en Estambul, donde tuvieron lugar las últimas conversaciones entre ambos bandos en 2022.

Pese a que Putin no aceptó la propuesta europea para una tregua de 30 días, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró dispuesto a viajar a la ciudad turca para reunirse con su homólogo ruso.

El Kremlin no ha respondido aún a la oferta de Kiev, pero la prensa y los analistas consideran poco probable que Putin se reúna ya con el líder ucraniano, con el que se vio por última vez en París en diciembre de 2019, antes del comienzo de la guerra.

A su vez, Peskov descartó que los países europeos puedan participar en el proceso negociador.

“Europa ha tomado partido total y completamente en favor de Ucrania. Su postura no es equilibrada. Está más bien a favor de la guerra (...) por continuar la guerra. Esto contrasta con la posición que se demuestra, por ejemplo, en Moscú o Washington” Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso

Dmitri Peskov, vocero del Kremlin (EFE)

Guerra Rusia Ucrania día 1175: reacciones a esperada reunión de autoridades rusas y ucranianas en Estambul

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, señaló este martes que habrá consecuencias para Rusia si sus representantes no acuden a la cita propuesta por Moscú para negociar con Kiev en Estambul, una cita a la que el presidente ruso, Vladimir Putin, no ha aclarado si acudirá.

“Rusia está llamada a responder, no puede dejar la silla vacía. Rusia tiene que ir si está interesada de verdad en la paz. Lo que se pide a Rusia está claro, lo hablamos ayer (lunes) los europeos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y tendrá consecuencias” Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania

El jefe de la diplomacia germana se expresaba así al llegar a la reunión ministerial sobre misiones de paz organizada por la ONU en la capital alemana, donde manifestó que Europa está “decidida a reaccionar” porque las capitales europeas no quieren ver a “Rusia continuar la guerra”.

“Los ucranianos se han movido mucho, quieren una negociación sin condiciones sobre un alto el fuego y un acuerdo de paz”, recordó el ministro alemán, que dijo mirar con expectación lo que ocurra el jueves en Estambul.

En tanto, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela rechazó los “chantajes” y amenazas" de Ucrania y los líderes europeos contra Rusia para que declarase un alto al fuego de 30 días.

Por otra parte uno de los negociadores por la paz es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que “volaría si pensara que sería útil” a la reunión propuesta por el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, a su homólogo ruso, Vladimir Putin, el próximo jueves en Turquía para abrir el camino a conversaciones para un futuro alto el fuego.

Trump efectúa esta semana una gira por Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes, insistió en que ambos países deben sentarse a la mesa para acordar un cese en las hostilidades.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania (MARTIN DIVISEK / EFE)

Guerra Rusia Ucrania día 1175: Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía pide a Zelenski no desperdiciar oportunidad de negociar con Vladimir Putin

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una conversación telefónica con Volodímir Zelenski, en la que destacó que no se debe desaprovechar la oportunidad de entablar conversaciones de paz con Rusia.

Según el comunicado de la Dirección de Comunicación de la Presidencia turca, Erdogan “declaró que le parecía extremadamente importante la voluntad de Rusia y Ucrania de reanudar las negociaciones directas” y aseguró que Turquía está dispuesta a prestar el “apoyo necesario en todas las etapas del proceso”.

“El presidente declaró que estaría encantado de acoger a las delegaciones rusa y ucraniana en Turquía con ocasión de las negociaciones de paz”, señala un comunicado.

En su conversación con Zelenski, el mandatario turco subrayó también que “un alto el fuego completo proporcionaría el entorno necesario para el inicio de las negociaciones de paz y que no se debe perder la ventana de oportunidad que se ha abierto“.