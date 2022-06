La guerra entre Rusia y Ucrania llega su día 113 desde su comienzo el 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin decidiera emprender una “operación militar especial” en la región ucraniana de Donbás.

En este jueves 16 de junio en el día 113 de la guerra, líderes de Francia, Italia, Alemania y Rumanía visitan Kiev para hablar con Volodímir Zelenski sobre un futuro en la Unión Europea.

También este mismo jueves se encuentran de visita en Irpin, uno de los suburbios de Kiev, la capital de Ucrania:

Emmanuel Macron, el presidente de Francia

Mario Draghi, jefe del gobierno italiano

Olaf Scholz, el canciller de Alemania

, el canciller de Alemania Klaus Iohannis, presidente de Rumanía

Los mandatarios opinan sobre los estragos de la guerra, y Emmanuel Macron ha calificado de crímenes de guerra los ataques rusos.

Mientras que Mario Draghi, jefe del gobierno italiano afirma que ayudaran a Ucrania a reconstruir todos los daños provocados en este conflicto bélico.

La visita de estes líderes europeos a Kiev, tiene como fin una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien hablarán de la guerra y las aspiraciones ucranianas para entrar en la Unión Europea.

Por otra parte, el asesor del alcalde de Mariúpol, ciudad portuaria ucraniana bajo control de las tropas rusas, afirmó hoy que posiblemente hasta 22 mil personas han sido enterradas ya en fosas comunes.

También, este jueves el Consejo de Europa condenó las “violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades rusas de ocupación contra las minorías étnicas” en Crimea.

Rusia y Estados Unidos están en punto “muy candente” de confrontación, dice el Kremlin

Rusia y Estados Unidos se encuentran actualmente en un “punto de confrontación muy y muy candente”, declaró este jueves el portavoz del Kremlin (la presidencia rusa), Dmitri Peskov.

“Ahora estamos en un punto de confrontación muy y muy candente” Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin

Según Dmitri Peskov, pese a las esperanzas que surgieron acerca de una posible mejora de relaciones tras el encuentro hace un año de los líderes de ambos países en Ginebra, “Washington rechazó discutir el tema de seguridad de Rusia y la no ampliación de la OTAN” hacia las fronteras rusas.

Al comentar la posibilidad de un nuevo encuentro entre Vladímir Putin y Joe Biden, Dmitri Peskov dijo que “a duras penas sería posible ahora o en el futuro próximo”.

La única forma de normalizar las relaciones es la renuncia, por parte de Estad Unidos, a sus ambiciones de hegemonía y la comprensión de que “Rusia no quiere, no es y no planea ser el vasallo de nadie en ningún sentido”.

El miércoles Dmitri Peskov admitió que Rusia y Occidente tendrán que interactuar en el futuro, pero siempre y cuando se respeten los intereses y las preocupaciones de las partes.

Macron, Scholz y Draghi visitan Irpin, uno de los suburbios de Kiev devastados por la guerra

El presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, y el jefe del gobierno italiano, Mario Draghi, visitaron el jueves la ciudad devastada de Irpin, en las afueras de Kiev, donde se puede ver el “heroísmo” de los ucranianos, en palabras del mandatario galo.

“Todos hemos visto estas imágenes de una ciudad devastada, que es a la vez una ciudad heroica, ya que es aquí, entre otros lugares, que los ucranianos detuvieron al ejército ruso que bajaba hacia Kiev... Representa el heroísmo del ejército, pero también el de la población ucraniana” Emmanuel Macron, presidente de Francia

Los dirigentes europeos, junto al presidente rumano Klaus Iohannis, visitaron la localidad, símbolo de las atrocidades cometidas durante la ocupación de la región por el ejército ruso en marzo, guiados por militares ucranianos.

Mientras los responsables europeos se paseaban por sus calles, bajo fuertes medidas de seguridad y rodeados de periodistas, les preguntaron a los militares sobre el regreso de los habitantes y las obras de reconstrucción.

En las paredes de un edificio destruido, se podía leer “Make Europe Not War” (“Hagan Europa, no la guerra”), una inscripción que Macron comentó: “es un buen mensaje (...) es emocionante de ver esto”.

Irpin, en el noroeste de Kiev, fue escenario de violentos enfrentamientos entre rusos y ucranianos en los primeros días de la invasión rusa, a principios de febrero.

El ejército ruso tomó rápidamente el control de esta zona residencial acomodada, donde vivían 60 mil personas antes de la guerra, y la ocupó durante todo el mes de marzo.

Kiev acusa a las fuerzas rusas de haber cometido crímenes de guerra en Irpin, así como en las localidades cercanas de Bucha y Borodianka, tras encontrar cientos de cadáveres de civiles después de la retirada del ejército de Moscú.

Rusia califica de “fútiles” las entregas de armas occidentales a Ucrania

Rusia calificó de “fútiles” o que carecen de importancia este jueves las entregas de armas occidentales a Ucrania, coincidiendo con la visita del presidente francés, el canciller alemán y el jefe de gobierno italiano a Kiev.

“Nos gustaría que los dirigentes de estos tres países (...) no se concentren únicamente en apoyar a Ucrania inundándole de armas. Es totalmente fútil y solo ocasionará más perjuicios al país” Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa