La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1057 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy miércoles 15 de enero 2025, Vietnam y Moscú firman acuerdo para ampliar su cooperación nuclear.

En tanto, Rusia volvió a lanzar este miércoles un ataque masivo contra el sistema energético ucraniano, en el que empleó más de cuarenta misiles y unos setenta drones y que tuvo entre sus objetivos infraestructuras gasísticas del noreste y el oeste de Ucrania.

Según explicó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte sobre el ataque, Rusia utilizó en el bombardeo 43 misiles, en su mayoría de crucero, y 74 drones. Treinta misiles fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas, que neutralizaron todos los drones lanzados por Rusia.

La Fuerza Aérea ucraniana explicó además que el ataque fue dirigido contra el sistema energético y en particular contra infraestructuras gasísticas de las regiones de Járkov (noreste) y Leópolis e Ivano-Frankivsk (oeste). “Por desgracia, como consecuencia del ataque ruso hay daños en infraestructuras”, añadió la Fuerza Aérea en su parte.

Según explicó en su canal de Telegram el gobernador de Leópolis, Maksim Kozitski, veinte de los misiles de crucero y uno de los drones lanzados por Rusia fueron destruidos en la zona occidental de Ucrania.

Kozitski había informado antes, sin dar más detalles de los objetivos alcanzados, de impactos en dos “infraestructuras críticas” de la región de Leópolis.

Guerra Rusia Ucrania día 1057: Volodímir Zelenski condena ataque sistema eléctrico ucraniano

Este nuevo bombardeo contra la infraestructura energética ucraniana recibió la condena del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

“Estamos en medio del invierno y el objetivo para los rusos no ha cambiado: nuestro sistema energético” Volodímir Zelenski en sus redes sociales

El presidente agregó que entre los blancos había infraestructuras gasísticas y otras instalaciones del sistema energético ucraniano.

Zelenski insistió en la necesidad de reforzar las capacidades de defensa antiaérea de Ucrania y pidió a sus aliados que entreguen lo antes posible el equipamiento militar prometido a Kiev para lograr este objetivo.

“En la cumbre de la OTAN de Washington y en el formato Ramstein, los aliados hicieron promesas que aún no se han cumplido íntegramente” Volodímir Zelenski en referencia a la reunión anual que la Alianza en Ramstein, Alemania

El presidente ucraniano volvió a pedir, como ya hizo en la reunión de Ramstein de la semana pasada, que se le den a Ucrania las licencias necesarias para producir en su propio territorio los sistemas de defensa aérea occidentales que necesita.

“Esto puede ser una de las garantías de seguridad efectivas para Ucrania”, remachó Zelenski, que considera “realista” la meta de producir en suelo ucraniano estos sistemas.

Para prevenir daños por posibles impactos en el equipamiento eléctrico, las autoridades ucranianos interrumpieron temporalmente el funcionamiento del sistema eléctrico en siete regiones del país.

Estos cortes de electricidad fueron cancelados al término del ataque a las 9:00 (hora local).

Si bien la empresa eléctrica nacional, Ukrenergo, ha pedido reducir en la medida de lo posible el consumo de luz para no sobrecargar el sistema, se enfrenta al déficit provocado por los sucesivos ataques rusos.

Además genera este miércoles menos energía de lo habitual debido a la caída de la producción solar por el mal tiempo.

Según ha recordado Ukrenergo, el ataque de este miércoles es el decimotercer bombardeo masivo contra el sistema energético de Ucrania desde que Moscú reanudara el pasado mes de marzo su campaña de ataques contra este tipo de infraestructuras.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania (EFE / EFE)

Guerra Rusia Ucrania día 1057: Kiev ofrece hasta un millón de dólares a militares rusos para abandonar sus posiciones; acusan

Representantes de la inteligencia militar ucraniana ofrecieron a militares rusos un millón de dólares por abandonar sus posiciones en la ciudad de Górlovka (República Popular de Donetsk), reveló el miércoles el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.

“En otoño de 2023, en vísperas de la próxima cumbre de la OTAN, recibimos información sobre intentos de la inteligencia militar ucraniana de establecer contacto con soldados rusos que defendían posiciones cerca de la mina Gagarin, en las inmediaciones del asentamiento” según testimonio de un oficial en un video

Tras conocerse de la propuesta, un oficial de las Fuerzas Armadas rusas, cuyos subalternos supuestamente defendían la zona, entró en contacto con un agente de la inteligencia militar ucraniana.

Los ucranianos le dieron un anticipo de 100 mil dólares y dijeron que le ayudarían a ir a Europa después de cumplir lo pactado. Se señala que posteriormente el dinero recibido se utilizó para comprar el equipo necesario para las unidades rusas de la zona de la operación especial.

En lugar del plan acordado, unidades de las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo ataques preventivos con misiles y artillería en las rutas de movimiento identificadas de las formaciones ucranianas. “El enemigo sufrió importantes pérdidas humanas y materiales“, concluye el FSB.

Guerra Rusia Ucrania (HANDOUT / AFP)

Guerra Rusia Ucrania día 1057: Vietnam y Moscú firman acuerdo para ampliar su cooperación nuclear

Vietnam y Rusia firmaron el martes un acuerdo para impulsar la cooperación en energía nuclear durante la visita de dos días a Hanói del primer ministro ruso, Mikhail Mishustin.

Tras descartar la construcción de dos plantas nucleares en 2016 debido a los crecientes costos y preocupaciones sobre la seguridad, el país del sudeste asiático intenta revivir sus planes de energía nuclear con la esperanza de que esto le ayude a lograr la autosuficiencia energética y alcanzar su objetivo de reducir las emisiones adicionales de gases de efecto invernadero para 2050.

La compañía estatal de energía nuclear de Rusia, Rosatom, y la empresa estatal de servicios eléctricos de Vietnam, EVN, firmaron el acuerdo.

Mishustin también sostuvo conversaciones bilaterales con su homólogo, Pham Minh Chinh, y se reunió con el líder del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man.

“Vietnam es un socio importante de Rusia en el sudeste asiático”, dijo Mishustin. “Hoy planeamos analizar con ustedes un plan integral para la cooperación entre Rusia y Vietnam, que se extiende hasta 2030″.

Se espera que Mishustin se reúna con el presidente Luong Cuong el miércoles.

Alexey Likhachev, director general de Rosatom, llegó a Hanói el lunes anterior. Según medios estatales vietnamitas, dijo que la compañía estaba lista para ayudar a Vietnam a construir plantas y centros de energía nuclear, así como compartir y adaptar la tecnología nuclear rusa.

Rusia, que trata de fortalecer los lazos en Asia para compensar su creciente aislamiento internacional debido a su guerra en Ucrania, también acordó transferir un buque de investigación científica para la investigación marina.

Mishustin es un tecnócrata que ha mantenido un perfil político bajo y fue reelegido como primer ministro de Rusia en 2024. Este es su primer viaje a Vietnam y se produce después de que el presidente Vladímir Putin viajara a Hanói en junio y acordara trabajar en una hoja de ruta para un centro de ciencia y tecnología nuclear en Vietnam.