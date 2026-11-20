El actor Gérard Depardieu y el escritor Michel Houellebecq, son investigados en Francia por presunta violación grupal y agresiones sexuales durante el rodaje de una película.

Autoridades de Francia iniciaron una investigación tras la denuncia de una actriz, quien habría sido agredida sexualmente en 2018.

Gérard Depardieu y Michel Houellebecq son investigados por presunta violación grupal

Un medio de investigación francés reveló que autoridades de Francia indagan un caso de violación grupal y agresión sexual que involucra al actor Gérard Depardieu y Michel Houellebecq.

Gérard Depardieu ya había sido procesado por agredir sexualmente a dos mujeres en 2021 y fue sentenciado a prisión suspendida, la cual le permitía estar en libertad.

En los siguientes días se dará a conocer si Gérard Depardieu será juzgado por un nuevo delito.

Gérard Depardieu (DIMITAR DILKOFF / AFP)

La investigación contra Gérard Depardieu y Michel Houellebecq inició tras la denuncia de una mujer en 2025; esta también involucra al director Guillaume Nicloux.

Dicha investigación está en manos de la policía francesa y la denuncia revela que los hechos ocurrieron el 11 de diciembre de 2018, durante el rodaje de Thalasso.

Denuncian de nueva cuenta a Gérard Depardieu por agresión sexual y violación

Tras ser declarado culpable de agresión sexual a dos mujeres en 2021, Gérard Depardieu será investigado de nueva cuenta por este delito y por presunta violación en grupo.

Mientras que Michel Houellebecq es señalado de agresiones sexuales y de complicidad en violación grupal.

Guillaume Nicloux está acusado de complicidad en violación y agresiones sexuales en grupo, así como por la grabación de imágenes de carácter sexual que atentan contra la intimidad.

La víctima asegura que Gérard Depardieu la violó, mientras Michel Houellebecq le bloqueaba el paso.

Hasta el momento, Gérard Depardieu y sus abogados no se han pronunciado por la nueva acusación en su contra.

Autoridades de Francia decidirán en los siguientes días si Gérard Depardieu, Michel Houellebecq y Guillaume Nicloux son investigados por violación en grupo y agresión sexual.