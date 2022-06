El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, amenazó a periodistas y sobornó a un medio que investigaba sus crímenes.

Así lo afirmó la fiscalía de Estados Unidos, quien asegura tener pruebas contra el funcionario de la administración de Felipe Calderón.

En un documento presentado por la institución de justicia norteamericana, se afirma, con audios y testigos, que Genaro García Luna amenazó a periodistas y sobornó a un medio.

No obstante, el oficio de la fiscalía de Estados Unidos no aclara que quiénes fueron los comunicadores amedrentados por el ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con la acusación hecha por la dependencia, Genaro García Luna participó en operaciones con el Cártel de Sinaloa, mientras fungía el cargo de secretario de Seguridad Pública en las administraciones de los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada.

Genaro García Luna (EFE )

Fue este 15 de junio, cuando la fiscalía de los Estados Unidos presentó un oficio para adelantar que cuenta con pruebas que indican que entre los años 2008 y 2013, Genaro García Luna amenazó a un periodista.

Esto porque la dependencia de justicia afirmó que sometió al comunicador a una campaña de hostigamiento y amenazas de varios años. Lo anterior porque un reportaje que efectuó el periodista sobre los crímenes de Genaro García Luna.

Cabe señalar que el oficio de la fiscalía de Estados Unidos no específica el género del comunicador; sin embargo, éste también busca presentar evidencia de que, entre 2009 y 2010, el ex secretario de Seguridad uso dinero acumulado en un esquema de corrupción.

Éste último con el objetivo de pagar sobornos a un medio para evitar que los periodistas del portal publicarán noticias malas sobre él.

Genaro García Luna (Tercero Díaz / Tercero Díaz)

Genaro García Luna también intentó silenciar a testigo

La fiscalía de Estados Unidos también asegura que Genaro García Luna también intentó silenciar a un testigo que iba a hablar sobre sus crímenes.

Según señaló la institución, el testigo habló sobre amenazas y manipulación, en la cual por lo menos se refirió a otro personaje que iba a testificar contra el exfuncionario.

El documento de la fiscalía de Estados Unidos se da con el fin de recabar pruebas para demostrar que Genaro García Luna amenazó a periodistas que iban a testificar en su contra.