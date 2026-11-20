El Zoológico de Cincinnati informó la muerte de su famosa hipopótamo Fiona, este jueves 19 de noviembre, después de que hace once días se tragara un gorro de lana que obstruyó su intestino delgado.

El portavoz del recinto en Ohio, Michelle Curley, señaló a medios que el gorro de lana entró por accidente al hábitat de Fiona, quien de manera inicial se mostró asintomática.

Fiona saltó a la fama debido a su nacimiento prematuro en 2017, con menor peso al que corresponde a su especie, por lo que luchó por sobrevivir.

Fiona, la hipopótamo de Cincinnati, murió tras tragarse un gorro de lana

En sus redes sociales, el Zoológico de Cincinnati dio a conocer que Fiona, su famosa y querida hipopótamo, murió tras no lograr superar la emergencia médica por tragarse un gorro de lana, pese a los múltiples intentos de los veterinarios.

Fiona, la famosa hipopótamo de Cincinnati, murió tras tragarse un gorro de lana (Captura de pantalla)

El Zoológico de Cincinnati añadió que sus especialistas trataron todo lo que pudieron para ayudarla a digerir el gorro de lana. A pesar de los intentos, su cuerpo no logró expulsarlo y fue demasiado para su sistema.

Fiona recibió todos los cuidados necesarios en un intento por salvarla sin éxito, por lo que piden a la comunidad que mantengan a sus cuidadores en sus pensamientos, quienes expresaron su shock por no lograr ayudarla.

Asimismo, el director del Zoológico de Cincinnati, Dave Jenike, destacó que Fiona luchó hasta que no pudo más, aunque no esperaban este resultado, destacando de nuevo los esfuerzos de sus cuidadores.

Los directivos del Zoológico de Cincinnati también señalaron que Fiona fue un regalo muy querido tanto por su familia en el lugar, como por otras personas del mundo, además de crear conciencia sobre su especie.

Muerte de Fiona, la hipopótamo de Cincinnati, fue por tragarse un gorro de lana; esto fue lo que pasó

El portavoz del Zoológico de Cincinnati también reveló qué pasó con el gorro de lana que provocó la muerte de la hipopótamo Fiona, ya que tras ser arrojado al aire se enganchó a un ventilador del techo para caer en su hábitat.

Fiona, la famosa hipopótamo de Cincinnati, murió tras tragarse un gorro de lana (Captura de pantalla)

Aunque lo destacó como un accidente, el gorro provocó que el apetito de Fiona disminuyera unos días después; la cirugía no era una opción por ser una hipopótamo adulta, por lo que la mejor oportunidad era la digestión.

Sólo el miércoles 17 de noviembre, el Zoológico de Cincinnati señaló que la estaban apoyando para que expulsara por sí misma el gorro de lana, con atención y monitoreo las 24 horas.