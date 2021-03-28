Una joven hipopótamo ha conseguido conmover miles de corazones en el mundo luego de que fuera captada jugando en su estanque dentro de un zoológico en Estados Unidos, pues según apunta la gente que la vio, se comporta como si se creyera un delfín. El video del dulce momento en el que Fiona se sumerge en el agua se hizo viral en redes sociales.

La tierna escena tuvo lugar en el zoo de Cincinnati, donde Fiona vive junto a su madre; a simple vista podría parecer que no tiene nada de especial que uno de estos enormes animales disfrute de un chapuzón durante el verano, pero se vuelve relevante porque los hipopótamos no saben nadar.

De acuerdo con 20 Minutos, los hipos no saben flotar y tampoco nadar, cuando tienen que atravesar por cuerpos de agua que son más profundos que su altura, simplemente esperan a tocar el suelo y se impulsan, tan y como hace Fiona en el video.

Lo extraño con esta paquiderma es que incluso parece que nada al mover sus patitas para aprovechar el impulso y moverse más rápidamente en el agua. Así se la pasa entrando y saliendo del agua en repetidas ocasiones, y una vez que cruza el estanque sale y corre hasta el otro extremo para volver a repetir el juego.

La escena fue tan atípica que incluso su mamá la regañó para que relajara su forma de comportarse, pero Fiona no hizo mucho caso y siguió en lo suyo, según puede verse en el video publicado en Facebook del zoológico.