No cabe duda que el Super Bowl es un evento de gran magnitud en donde las apuestas están a la orden del día en donde se apuestan miles de pesos o dólares por lo que, muchos hacen lo que sea con tal de ser los ganadores en las quinielas .

Tal es el caso de ‘Fionna’ la hipopótamo quien, a unas horas de que dé inicio uno de los partidos de fútbol americano más importante en Estados Unidos, ha hecho ya sus predicciones sobre el ganador del Super Bowl.

La hipopótamo vive en el Zoológico y Jardín de Cincinnati y, aunque apenas tiene tres años se ha convertido en una de las animales más queridas y buscadas del zoológico gracias a sus “ habilidades ” de predicción.

En un video que ya circula en redes sociales puede observarse a la pequeña Fionna elegir quien será el campeón del Super Bowl, es decir el partido entre los 49ers de San Francisco y los Kansas City Chiefs.

Aunque en el video se observa que Fionna debe escoger entre alguno de los dos objetos que tiene enfrente con los escudos de cada equipo del Super Bowl, la hipopótamo simplemente vomita sobre el escudo de los Kansas City Chiefs.

Cabe mencionar que, en 2018 hizo exactamente lo mismo durante el partido que se disputó entre los Patriots de New England y los Eagles de Philadelphia, resultando estos últimos los vencedores.

Sin embargo, el año pasado erró cuando predijo que los ganadores del Super Bowl serían los Rams quienes finalmente perdieron ante los Patriots.