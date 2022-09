Fernando Sabag Montiel “no ensayó antes”, dice el mejor amigo del autor del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina.

La tarde del 1 de septiembre, Fernando Sabag Montiel, a quien sus amigos conocen como “Tedy”, intentó disparar a la cara de la vicepresidenta de Argentina de 69 años de edad.

El hombre nacido en Brasil con nacionalidad argentina de 34 años de edad, se dirigió hacia Cristina Fernández de Kirchner e intentó asesinarla de un disparo en la cabeza con una pistola bersa .40.

Sin embargo, el gatillo del arma se atoró, por lo que el intento de homicidio de Fernando Sabag Montiel fue frustrado.

Ante dicha situación, su amigo identificado como Mario, mencionó que el hombre “ no ensayó antes” para poder cometer su objetivo.

En entrevista con A la Barbarossa, Mario, amigo de Fernando Sabag Montiel, hizo algunas declaraciones sobre el sujeto que intentó asesinar a la vicepresidenta de Argentina.

En cadena nacional, el considerado mejor amigo del autor del atentado, señaló que la intención de Fernando Sabag Montiel sí era asesinar a Cristina Fernández.

Sin embargo, y con sorpresa de los conductores televisivos, el amigo del sujeto señaló que “lamentablemente no ensayó antes”.

Por lo que su declaración fue fuertemente criticada, ya que cuando la conductora cuestionó sus palabras señalando que dio a entender que la muerte de Cristina Fernández lo hubiese alegrado, el argentino respondió:

Tras sus palabras, los conductores del programa argentino señalaron su declaración como el límite de lo que se puede decir y no.

Pues según sus palabras, Fernando Sabag Montiel pudo creer que sería un héroe al matar a Cristina Fernández porque los medios de comunicación suelen permitir que personas hagan ese tipo de señalamientos.

“Más allá de la discusión, que me parece que no vale la pena, nosotros como comunicadores queremos decirte que ese es el límite, de lo que se puede decir y lo que no. Si tu amigo ayer creyó que matando a Cristina se convertía en un héroe, es porque del otro lado o porque muchos medios dejan que este tipo de manifestaciones se hagan públicas y es de un nivel de odio que es imposible”.

Nancy Pazos, periodista argentina