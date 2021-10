Una familia afroamericana denunció el acoso y ataques por parte de un vecino racista, en un pueblo de Virginia, Estados Unidos.

De acuerdo con las declaraciones de Jannique Martinez, la madre de familia, el vecino lanza insultos raciales y “busca cualquier forma de molestarlos”.

Incluso, el hombre tendría grabaciones con “ruidos de monos” para agredir a la familia por las calles .

Aunque Jannique Martinez ha presentado su denuncia a las autoridades locales, estas han desestimado el acoso y racismo que sufre la familia.

Vecino racista grita insultos y reproduce “ruidos de monos” a la familia

En entrevista con medios, Jannique Martinez acusó que, desde hace 5 años , ella y su familia han sido víctimas de un vecino racista que los agrede por su color de piel .

Asimismo, la mujer asegura que su vecino pone “música a todo volumen” y “ruidos de monos” cuando observa a la familia por las calles.

“Enciende luces parpadeantes hacia la casa a media noche, grita insultos racistas e incluso grabaciones con frases denigrantes”, agregó Jannique Martinez.

“Cada vez que salimos de nuestra casa, empiezan los ruidos de los monos. Es tan racista y repugnante.” Jannique Martinez

Protesta antirracismo (Mateus Velho Paka / Pixabay)

Aunque la familia ha acudido con las autoridades locales a presentar su denuncia por acoso y ataques de racismo, estas no han querido atenderles.

Toda vez que, según lamenta Jannique Martinez, calificaron las acciones del vecino como “niñerías insignificantes”.

La policía considera “insignificante” que familia sea acosada por vecino racista

Jannique Martinez se ha encargado de presentar pruebas, en video y fotografías, del acoso y ataques que sufre la familia por parte del vecino racista.

Sin embargo, ellos continúa sin recibir apoyo de la policía; “argumentan que él no ha emitido amenazas o ha infringido daños corporales a mi familia”, acusa la mujer.

En tanto, Jannique Martinez asegura que su hijo menor se siente “aterrorizado” por las constantes agresiones del vecino.

“En realidad me siento indefensa. Porque he ido al magistrado, he ido a la corte civil, he hablado con un abogado y nada funciona”, concluyó la madre de familia.

Con información de Vive USA