La joven de 23 años confesó haber matado a sus bebés con agua hirviendo, alcohol y un cuchillo porque no la “dejaban dormir”

En el distrito Queens, de Nueva York, Estados Unidos, una joven madre mató a sus bebés gemelos con agua hirviendo, alcohol y un cuchillo .

Según lo declarado por la joven, Danezja Kilpatrick, ella decidió matar a sus bebés porque no la “dejaban dormir”.

Luego de asesinarlos, Danezja escondió los cuerpos de los bebés debajo de un mueble de la cocina durante 4 días .

Mujer puso alcohol en los biberones y metió a los bebés en agua hirviendo

Danezja Kilpatrick, de 23 años, era madre de un par de gemelos . El padre de los bebés ha sido descrito -por los familiares- como una figura ausente.

De acuerdo con los informes de la policía, la mujer realizó una serie de intentos para matar a sus bebés de apenas 6 meses de edad.

Primero, puso alcohol desinfectante en los biberones ; cuando se percató que eso “no sería suficiente”, metió a los bebés en una tina con agua hirviendo.

Un bebé murió en el agua , y fue encontrado por la policía envuelto en una bolsa de plástico negra debajo de un mueble de cocina.

El segundo bebé, quien sobrevivió a los dos intentos de asesinato, yacía muerto con un cuchillo en la cabeza .

Los cuerpos de los bebés permanecieron en el departamento de Danezja Kilpatrick durante 4 días , antes de ser encontrados por la policía.

Mujer mató a sus bebés porque no la “dejaban dormir”

Tras ser detenida por las autoridades, la mujer reconoció el asesinato usando como excusa que los bebés no la “dejaban dormir”.

"Me rendí y dejé de preocuparme. No me importaban los bebés, por eso los envenené." Danezja Kilpatrick

De acuerdo con las declaraciones de testigos, la hermana de Danezja Kilpatrick habría sospechado del crimen cuando visitó a la mujer y no vio a ningún bebé .

“Cuando entró supe que algo no iba bien. Algo me daba malas vibraciones... No había ropa de bebé, ni biberones." Hermana de Danezja Kilpatrick

Por el momento, Danezja Kilpatrick espera la sentencia correspondiente por los delitos de asesinato en primer y segundo grado de sus bebés.

Con información de 20Minutos