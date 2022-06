Tras la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de asistir a la Cumbre de las Américas 2022, Estados Unidos confirmó que habrá una reunión bilateral en julio.

Esto fue informado por la portavoz Karine Jean Pierre, la cual detalló que la reunión bilateral entre AMLO y su homólogo Joe Biden, se dará en Washington, Estados Unidos.

Sobre esto, la portavoz aseguró que el Gobierno de Estados Unidos ve a México como un amigo, socio y aliado, por lo que durante la reunión bilateral en julio se buscará llevar adelante el trabajo de la Cumbre de las Américas 2022.

“Vemos nuestra relación con México como una base (...) van a seguir hablando de la oportunidad de llevar adelante el trabajo de la cumbre. Y así, los vemos como un amigo y un aliado cercano”. Karine Jean Pierre

Asimismo, la portavoz del gobierno estadounidense detalló que tanto el presidente AMLO como su esposa y primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, serán bienvenidos por el presidente Joe Biden.

Finalmente, Karine Jean Pierre enfatizó que Estados Unidos es la “fuerza más poderosa para impulsar las acciones hemisféricas para abordar los problemas y desafíos que enfrentar los países de América.

Estos problemas en su mayoría son de carácter:

En desigualdad

Salud

Clima

Seguridad Alimentaria

AMLO y Joe Biden en la Casa Blanca (Twitter@MegHays46)

AMLO anuncia que no asistirá a Cumbre de las Américas 2022 organizada por Estados Unidos

El presidente AMLO se mantuvo firme desde el principio en no asistir a la Cumbre de las Américas 2022 si el Gobierno de Estados Unidos se rehusaba en invitar a todos los países de América Latina.

Esto porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también sostuvo su postura en no invitar a países autoritarios que no mostraran ningún respeto por la democracia, por lo que excluyó del evento a los siguientes países:

Cuba

Nicaragua

Venezuela

Sin embargo, el presidente AMLO intentó cambiar esta postura de Estados Unidos, advirtiendo que no asistiría si el evento no era incluyente.

Además le propuso esta idea al presidente Biden, de hacer un evento en el que no se excluyera a ningún país; no obstante, Estados Unidos no cambió de opinión.

Ante el anuncio del presidente AMLO, donde concluyó que no asistiría a la Cumbre de las Américas, la Casa Blanca únicamente le dio la bienvenida al canciller Marcelo Ebrard, quien acudiría en representación del presidente.

“Esperamos recibir al secretario de Relaciones Exteriores como representante de México, y damos la bienvenida a la importante contribución de México a la Cumbre”. Gobierno de Estados Unidos

La Cumbre de las Américas 2022 dio inicio este lunes y concluirá el próximo viernes 10 de junio. Al ser Estados Unidos el país anfitrión, la cumbre se desarrollará en Los Ángeles, California.

AMLO (Cortesía)

Con información de El Heraldo de México.