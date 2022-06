Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano dijo que la inasistencia de AMLO a Cumbre de las Américas afectará relación de México con Estados Unidos.

A través de redes sociales, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano detalló que la decisión de AMLO de no asistir a la Cumbre de las Américas desdibuja el liderazgo de México en la región.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano también apuntó que con su inasistencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaría poniendo en riesgo la relación bilateral con el principal socio comercial de México, Estados Unidos.

“La decisión equivocada del Presidente de no asistir a la #CumbreDeLasAméricas, porque no se invitó a todos los países como él sugería, desdibuja el liderazgo de México en la región y pone en riesgo la relación bilateral con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos.”

Clemente Castañeda realizó su publicación luego de que AMLO confirmará que no asistirá a la Cumbre de las Américas como representante de México, en su lugar acudirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Fue durante su conferencia matutina de hoy, que AMLO confirmó que no acudirá a la Cumbre de las Américas, la cual inicia este lunes 6 de junio en Los Ángeles, California.

La decisión de AMLO se basó principalmente en que Estados Unidos no invitó a todos los países del continente, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“No voy a asistir a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América, yo creo en la necesidad de cambiar la política impuesta desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la independencia de los países”

AMLO señaló que no puede realizarse una Cumbre de las Américas sin respetar la soberanía de los países así como su independencia.

“La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país, y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano”

AMLO