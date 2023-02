La esposa de Genaro García Luna aseguró que sus abogados tiene como defenderlo, mientras que la Fiscalía de Estados Unidos no tiene pruebas que lo vinculen con los delitos por los que lo han tenido en prisión por 3 años.

De acuerdo con Linda Pereyra, las acusaciones en contra de García Luna y ella misma no tienen sustento ni pruebas que los puedan vincular al Cártel de Sinaloa ni a los delitos que se le imputan.

Asimismo, aseveró que, mientras que el abogado de Genaro García Luna tiene todo para defenderlo, la Fiscalía de Estados Unidos “no tiene nada” para probar sus acusaciones.

En el día 6 del juicio contra Genaro García Luna, su esposa decidió dar una entrevista tras 3 años sin aceptar hablar con la prensa y se mostró segura de la defensa que se está presentando.

Sin embargo, la defensa sí tiene cómo defender al ex funcionario público, encargado de la secretaría de Seguridad Pública.

Pereyra Gálvez aseguró que no hay ninguna clase de archivo que pueda probar las acusaciones en contra de su esposo y afirmó que ni siquiera van a encontrar el dinero de los supuestos sobornos “porque no existe”.

“Nosotros tenemos cómo defendernos, ellos no tienen nada…No hay nada, no hay un correo, no hay una foto, no van a encontrar el dinero porque no existe”

