Envía macabro audio antes de matar a su hijo de 2 años: “Hasta acá llegamos”

En Argentina, una mujer envió un macabro audio antes de matar a su hijo de 2 años: “Hasta acá llegamos”, se le escuchó decir en la grabación que ahora podría mandarla a la cárcel.

Cuatro años antes, Paula Guerrero y Felipe Derto se conocieron mientras trabajaban en un restaurante de San Telmo; luego se convirtieron en pareja y procrearon al pequeño Milo.

Tras el nacimiento del niño, la relación se fue complicando, hasta que se separaron, según contó a Infobae Alexis ‘Fale’ Derto, tío del niño:

“Iban y venían. Al final, se separaron. Ella le puso una restricción perimetral. Yo no la conocía personalmente, pero me mandaba audios o me llamaba. Quería que le pidiera a mi hermano, Felipe, que volviera con ella. Decía que estaba deprimida y, a veces, amenazaba con matarse”

Paula habría decidido cumplir sus amenazas de muerte, pero aplicadas a su hijo, la semana pasada. Tiempo antes, el padre del niño notó muy inestable a su expareja .

Ante ello, solicitó a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) una custodia temporal de su hijo, la cual le fue concedida , estableciendo que el 17 de enero el niño debía serle entregado.

El viernes 14 de enero, Paula recibió la notificación de que debía entregar a su hijo a Felipe el lunes 17 de niño. El aviso la hizo enloquecer , según dijo Alexis:

“Estos últimos días llamaba con insistencia a cualquier hora. Incluso, a la madrugada. Como me empezó a asustar, fui a la Comisaria N4° de Puerto Madryn y pedí si, por favor, me podían tomar un denuncia, pero me dijeron que ‘No’, que era de otra jurisdicción”

Alexis presentó a Infobae uno de los últimos audios que le mandó la mujer, en el que, según su opinión, pareció anunciar la muerte de su hijo , pues le decía lo siguiente:

“Nada más quería decirte gracias porque mostraste ser un buen tío y persona, pero no vamos a sufrir un día más con este bebé. Ya me cansé de llamarlo (a Felipe) y no atiende. Solo queríamos despedirnos de él. Vivir así no es vivir. Es mejor no vivir. No tuve el placer de conocerte pero, si supieran, desde hace dos años, las cosas que le aguanto. Que deje esa porquería que consume, hubiéramos sido una familia feliz. No te conozco pero, por haberme escuchado, te quiero. Vení, decile: ‘Chau’ al tío, hasta acá llegamos nosotros. Cuidate”

Paula Guerrero, madre del niño