México, D.F.- La posibilidad de que Hugo Chávez no sea reelegido en el próximo periodo electoral en Venezuela lleva al optimismo delmercado financiero. O eso indica The Wall Street Journal.

“El precio de la deuda soberana se ha disparado, la Bolsa de Caracas ha multiplicado por dos su valor en lo que va de año y es uno de los mercados con mejor funcionamiento a escala internacional” destaca el diario.

Los analistas consultados por el diario estiman que Hugo Chávez no será reelegido por lo que, a través de la especulación, proyectan a Venezuela como un mercado attractivo para los inversionistas pese a que no todas las bolsas latinoamericanas están viviendo su mejor momento.

Sao Paulo y Buenos Aires, por ejemplo, han perdido este año un total del 6% y 10%, respectivamente.