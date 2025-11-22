Existe un lugar en el mundo donde no volverá a salir el sol hasta enero de 2026, el fenómeno es conocido como noche polar.

El martes 18 de noviembre fue el último amanecer de una conocida ciudad, la cual permanecerá en oscuridad por cerca de dos meses.

Esta ciudad no verá el sol hasta enero de 2026

Barrow, Alaska, también conocida como Utqiagvik, presenta cada año un fenómeno conocido como noche polar, donde la oscuridad se prolonga por meses.

Esta ciudad no tendrá sol durante 65 días, por lo que volverán a ver el día el 22 de enero de 2026.

La noche polar se presenta en regiones del Círculo Polar Ártico, por lo que los pobladores de Barrow vivirán bajo una muy tenue luz de la luna y auroras boreales.

Barrow tiene una población de alrededor de mil habitantes y la mayoría pertenecen a la comunidad indígena Iñupiat, quienes ya están acostumbrados a este fenómeno.

La noche polar en Barrow se origina por la inclinación de la tierra durante el invierno, por lo que no hay luz solar en el hemisferio norte.

Durante noviembre, diciembre y enero no hay luz en la zona, mientras que en mayo, junio y julio hay sol todo el día.

Barrow enfrentará dos meses de oscuridad con temperaturas de -50 grados

Durante el invierno, Barrow enfrenta temperaturas de hasta -50 grados, siendo febrero su mes más frío.

Las heladas son persistentes en la zona y son habituales lo vientos, los cuales en ocasiones alcanzan lo 100 km/h.

Las masas de aire de Barrow suelen ser frías y extremadamente secas; los habitantes de la ciudad ya están acostumbrados a las inclemencias del clima.

Incluso, cuando el sol alumbra todos los días durante el verano, los ciudadanos aprovechan la luz solar al máximo.