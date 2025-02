Donald Trump y Vladimir Putin inician conversación para las futuras negociaciones para poner fin a la guerra Rusia-Ucrania.

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, al fin pudo entablar su primer conversación con su homólogo Vladimir Putin para poner fin al conflicto armado con Ucrania que está por cumplir tres años.

Cabe recordar que el pasado 24 de febrero de 2022, fue cuando inició la invasión rusa a territorio ucraniano, donde se han perdido miles de vidas civiles y soldados, pero ninguno de los dos bandos ha querido exponer sus cifras reales.

Aunque una de las condiciones de parte de Ucrania para terminar la guerra es unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero es una situación que Rusia rechaza tajantemente.

Donald Trump dice que ya inició conversación con Vladimir Putin para negociaciones para poner fin a la guerra Rusia-Ucrania

En medio de la guerra Rusia-Ucrania que parece deslumbrarse una posible solución ante la llegada de Donald Trump por un segundo mandato en Estados Unidos, ya se logró una conversación entre Estados Unidos y Rusia.

Así lo reveló el mismo Donald Trump a periodistas del periódico The New York Post, quién aseguró que tuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin, quién le manifestó su deseo de que las personas dejen de morir.

Y al ser cuestionado de cuántas veces ha hablado con Vladimir Putin, Donald Trump no quiso responder pero se limitó a decir que “sería mejor que no lo diga”, dejando abierta la posibilidad de que esta no sea la primera conversación que hayan tenido.

La conversación surge en un contexto tenso para Ucrania, país que teme perder el apoyo militar y financiero de su mayor aliado Estados Unidos, pese a que Donald Trump ofrece a Volodímir Zelenski su ayuda a cambio de “tierras raras minerales”.

Además de que Trump aseguró que sólo en 24 horas podría acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania, cometido que no logró.

Kremlin se pronuncia por conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin para poner fin a la guerra Rusia-Ucrania

Por su parte, Dmitri Peskov, vocero del Kremlin o presidencia rusa se pronunció este domingo sobre la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin.

“A medida que la Administración en Washington desarrolla su trabajo,<b> </b>hay muchas comunicaciones diferentes, y estas comunicaciones se llevan a cabo a través de diferentes canales, y, por supuesto, en medio de la multiplicidad de estas comunicaciones, yo personalmente puedo no saber algo, puedo no estar al tanto de algo" Dmitri Peskov, vocero del Kremlin

Aunque, Peskov aseveró que no puede “ni confirmar ni desmentir” la llamada entre los dos líderes.