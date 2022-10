El expresidente de Estados Unidos Donald Trump presentó una demanda millonaria contra la cadena de televisión CNN por presunta difamación .

De acuerdo con la demanda presentada este lunes 3 de octubre, la millonaria cantidad que exige como compensación Donald Trump a CNN asciende a 475 millones de dólares , equivalente a cerca de 9 mil 502 millones 945 mil pesos.

La demanda de Donald Trump fue presentada en una corte federal en Fort Lauderdale, Florida.

¿Por qué Donald Trump demandó a CNN?

En su demanda, Donald Trump alega que CNN “usa su enorme influencia” para difamarlo con el fin de “derrotarlo políticamente”.

En este sentido, el ex presidente de Estados Unidos sostiene que más allá de solamente destacar cualquier información negativa sobre él e ignorar toda la información positiva sobre él, CNN intenta utilizar su enorme influencia, como una fuente de noticias “confiable” para difamarlo.

El documento indica que la campaña de difamación y calumnias de CNN en su contra se ha intensificado en los últimos meses, dado que la cadena de televisión intenta evitar que se postule como candidato presidencial en 2024 .

Asimismo, el ex mandatario anexa una serie de ejemplos en los que, según él, CNN buscó dañar su reputación. Tal es el caso, cita, de una emisión del programa “Reliable Sources” en el que el conductor Brian Stelter entrevistó a un psiquiatra y este señala que “Trump es una persona tan destructiva en este siglo como lo fueron Hitler, Stalin y Mao en siglo pasado”.

Es importante mencionar que esta no es la primera batalla legal entre Donald Trump y CNN, pues en 2018, el medio de noticias demandó a Donald Trump, porque la Casa Blanca revocó “indebidamente” y “violando el derecho de la Primera Enmienda a la libertad prensa” las credenciales al periodista Jim Acosta luego de un intercambio de palabras con el ex presidente.

No obstante, la demanda de CNN dio marcha atrás luego de que la Casa Blanca devolviera permanentemente la acreditación al periodista.

En 2020, una situación similar ocurrió cuando el equipo de campaña de Donald Trump demandó a CNN y medios como The Washington Post y The New York Times por difamación.