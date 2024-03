Donald Trump, candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, habló sobre un “baño de sangre” en caso de perder las elecciones de 2024. Sin embargo, su declaración fue sacada de contexto; aquí te explicamos por qué.

En el contexto de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump participó en un mitin en Ohio para apoyar la candidatura al Senado por ese Estado del Medio Oeste, Bernie Moreno, en el cual se manifestó respecto a la industria de autos eléctricos en México.

El expresidente de Estados Unidos dijo tener una relación de amistad con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. No obstante, advirtió aranceles del 100% en todo auto eléctrico de China que cruce la frontera entre México y Estados Unidos:

“Si me escucha, presidente Xi, usted y yo somos amigos, pero él entiende mi forma de actuar. Esas grandes plantas de fabricación de autos monstruosos que están construyendo en México ahora mismo. Y creen que van a conseguir eso; no van a contratar estadounidenses y nos van a vender los autos, no. Pondremos un arancel del 100% a cada automóvil que cruce la línea, y no podrán vender esos automóviles si soy elegido”

Donald Trump