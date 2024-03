El expresidente Donald Trump será el candidato presidencial contra el el actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, en las elecciones Estados Unidos 2024, pues la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, renunció a la contienda.

Ayer 5 de marzo Joe Biden y Donald Trump arrasaron en el “supermartes”, fecha clave en Estados Unidos para definir a los candidatos presidenciales de los partidos Demócrata y Republicano.

Joe Biden logró obtener la victoria en los siguientes estados:

Alabama

Arkansas

California

Carolina del Norte

Colorado

Maine

Massachusetts

Minnesota

Oklahoma

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Mientras que Donald Trump consiguió el triunfo en los siguientes estados:

Alabama

Alaska

Arkansas

California

Carolina del Norte

Colorado

Maine

Massachusetts

Minnesota

Oklahoma

Tennessee

Texas

Virginia

Utah

Sin embargo, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano definirán a sus candidatos hasta la celebración de sus convenciones nacionales, en agosto y julio, respectivamente.

Los candidatos. ¿Senilidad? (Patrick Semansky / AP)

Donald Trump vs Joe Biden: Nikki Haley renuncia a contienda en Estados Unidos para ser candidata del Partido Republicano

Tras los resultados que obtuvieron Donald Trump y Joe Biden en el supermartes de las elecciones en Estados Unidos, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, renunció a la contienda electoral.

Nikki Haley solo obtuvo el triunfo en un estados de 16 posibles, por lo que hizo el siguiente anuncio en conferencia de prensa:

“Ha llegado el momento de suspender mi campaña” Nikki Haley

La exembajadora ante Naciones Unidas dijo no tener “nada que lamentar”, pues aseguró que a pesar de no haber sido elegida como candidata, no dejará usar su voz para defender las causas en las que cree.

En ese sentido, abrió la puerta para que Donald Trump sea el aspirante oficial del Partido Republicano:

“Probablemente Trump será el candidato republicano, lo felicito y le deseo lo mejor” Nikki Haley

Donald Trump reacciona tras renuncia de Nikki Haley en la contienda del Partido Republicano

Donald Trump reaccionó tras la renuncia de Nikki Haley como aspirante la candidatura del Partido Republicano para las elecciones de Estados Unidos, hecho que celebró en en s red social Truth Social.

“Nikki Haley fue derrotada anoche con resultados récord. Gran parte de su dinero provino de los demócratas de izquierda radical” Donald Trump

En ese sentido, el expresidente de Estados Unidos hizo un llamado a la población estadounidense para “unirse al movimiento más grande de la historia (sic); Biden es el enemigo, está destruyendo nuestro país”.