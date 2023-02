Este domingo 12 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó a través de sus redes sociales que, Proteo, uno de los perros rescatistas de la corporación , murió.

Proteo se encontraba en misión de búsqueda y rescate de víctimas tras el terremoto de 7.8 que devastó Turquía.

Pero ¿de qué murió Proteo? Aquí te contamos lo que sabemos .

¿De qué murió Proteo, el perro rescatista de la SEDENA?

Luego de compartir la noticia de que Proteo murió durante su misión de búsqueda y rescate de personas en Turquía, la SEDENA no brindó mayor información acerca de lo ocurrido con el ejemplar.

Pese a ello, trascendió la información de que Proteo habría muerto en el cumplimiento del deber, luego de que, una estructura en la cual se encontraba trabajando , se derrumbara.

Elementos del Ejército mexicano habrían logrado rescatar a Proteo y brindarle los primeros auxilios , sin embargo, derivado de las heridas , no resistió y murió.

Por lo que Proteo murió como un héroe, buscando más vidas que salvar en Turquía tras el terremoto .

Tras la muerte del can, la SEDENA realizó un pase de lista en su honor, aunque hasta el momento no se sabe si sus restos mortales serán trasladados a nuestro país .

Gracias #Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión #perrito del #EjércitoMexicano #fuerzaturquia @SEDENAmx

Proteo

SEDENA se despide de Proteo con un emotivo video en Tiktok

Mediante su cuenta de TikTok, la SEDENA compartió un video emotivo video de despedida para Proteo, el cual, está acompañado de un mensaje de su entrenador.

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando”, señaló el entrenador de Proteo.