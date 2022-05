El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, compartió que nada está dicho para la Cumbre de las Américas 2022 pues aún no han sido enviadas las invitaciones para participar en el evento.

En entrevista para Así las cosas, el embajador aseguró que se trabaja todos los días para lograr que el presidente Andrés Manuel López Obradror (AMLO) asista a la reunión.

“Todavía no hay una decisión al respecto. Ni por parte de Estados Unidos, todavía no invitan ni por parte de México, todavía no saben en qué términos y a quienes invitaron”

Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos