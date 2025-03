La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es cada vez más popular frente a las amenazas de su homólogo el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el diario Financial Times.

Así se asevera en un artículo de opinión firmado por la periodista Christine Murray, en el cual analiza y destaca la postura que ha mantenido Claudia Sheinbaum ante las amenazas de aranceles.

Debido a dicha posición, en el texto publicado el martes 18 de marzo en la primera plana del Financial Times, se afirma que la presidenta de México es cada vez más popular.

Claudia Sheinbaum (Cortesía)

Financial Times destaca que Claudia Sheinbaum es cada vez más popular frente a las amenazas de Donald Trump

Luego de que The New York Times destacó la postura de Claudia Sheinbaum ante las amenazas de Donald Trump, el diario británico Financial Times se sumó a los reconocimientos.

Lo anterior debido a que en un texto titulado “La presidenta de México se sube a una ola de popularidad tras las amenazas de Trump”, se resalta el manejo por parte de Claudia Sheinbaum.

Al respecto, en el artículo de opinión se asegura que la presidenta ha logrado convertir “la amenaza externa del presidente estadounidense Donald Trump en un impulso nacional”.

Por dicho manejo —se afirma en el texto publicado este 18 de marzo en la primera plana del Financial Times— consiguió unir a la nación en torno a su gobierno en un "remolino de nacionalismo“.

Como prueba del impulso nacional que se asevera, Claudia Sheinbaum ha concretado de forma reciente, el análisis destaca que las cifras demuestran que la presidenta es cada vez más popular.

En particular porque en el artículo de opinión se indica que ante las amenazas de Donald Trump, los niveles de aprobación de Claudia Sheinbaum se han disparado por arriba del 80%.

“Sheinbaum ha convertido la amenaza externa del presidente estadounidense Donald Trump en un impulso nacional, uniendo a la nación en torno a su gobierno en un remolino de nacionalismo, impulsando sus índices de aprobación por encima del 80%” Financial Times

Financial Times destaca postura de respeto de Donald Trump ante Claudia Sheinbaum

Tras resaltar que Claudia Sheinbaum se ha hecho más popular frente a las amenazas de Donald Trump el artículo publicado en el Financial Times destaca el respeto que se ha ganado la presidenta de México.

Sobre el tema, el texto de Christine Murray retoma los elogios que el propio Donald Trump ha proferido a Claudia Sheinbaum en medio de la guerra comercial que ha emprendido contra medio mundo.

En torno a ello, la periodista expuso que aunque Donald Trump amenaza y critica a México, “se ha mostrado inusualmente respetuoso con Sheinbaum, llamándola una “mujer maravillosa”“.

Asimismo, en el texto se apunta que contrario a lo que ha hecho con el resto de líderes del mundo, el presidente de Estados Unidos agradeció a Claudia Sheinbaum por su “arduo trabajo y cooperación”.

Cabe destacar que días atrás, el sábado 15 de marzo, el diario New York Times compartió un texto similar en el que afirmó que “Claudia Sheinbaum doma tranquilamente la ira de Donald Trump”.