Las imágenes de ciervos con tumores en Estados Unidos han inundado las redes sociales y ha levantado alarma en la población luego de la aparición de los conejos con tentáculos; te damos los detalles.

Hace unos días se viralizó la imagen de un conejo con tentáculos y autoridades de Colorado aclararon que el animal padece una enfermedad conocida como “virus del papiloma de Shope”, ahora son ciervos.

De acuerdo con la información, ciervos en Estados Unidos estarían desarrollando tumores del tamaño de una pelota de golf por todo el cuerpo y las fotografías crean terror pues aparecen desfigurados.

Aparecen ciervos con tumores en Estados Unidos. (Reddit)

Alarma en Estados Unidos por ciervos con tumores; aparecen luego de los conejos con tentáculos

A través de redes sociales se ha divulgado las imágenes de ciervos con tumores en Estados Unidos, lo que ha alertado aún más a la población luego de los conejos con tentáculos del estado de Colorado

Pese a que estas imágenes se han hecho virales recientemente en redes sociales, el fenómeno de ciervos con tumores en Estados Unidos no es nuevo, pues algunas de estas fotos datan desde 2019.

De acuerdo con los expertos, los tumores en el cuerpo de los ciervos y venados son llamadas fibromas, una enfermedad causada por el virus del papiloma, que causa crecimientos anormales en su piel.

Estos tumores suelen aparecer alrededor de los ojos, el cuello, la cara y las patas delanteras de los ciervos, aunque pueden expandirse a otras partes del cuerpo ya sea en crecimientos solitarios o en grupo.

Aparecen ciervos con tumores en Estados Unidos. (Julie Carrow )

Ciervos con tumores generan alarma en Estados Unidos; te decimos si humanos pueden contagiarse

Ante la aparición de imágenes de ciervos con tumores en Estados Unidos, el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota aclaró que la fibromatosis no es contagiosa para los humanos ni mortal para los ciervos.

Según los especialistas, este tipo de fibromas solo afecta a ciervos y otros mamíferos salvajes y aunque no es una condición moral, la enfermedad puede afectar la capacidad de los animales de sobrevivir en la naturaleza.