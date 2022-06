En China, ha provocado indignación un brutal ataque contra varias mujeres en la ciudad de Tangshan por un grupo de hombres en un establecimiento de cocina; esto ha revivido el debate de la violencia de género en ese país.

De acuerdo con medios internacionales, el pasado viernes 10 de junio, un grupo de hombres golpeó a cuatro mujeres que cenaban en un asador de la ciudad de Tangshan, en China.

Por ello, hasta el momento hay 9 personas detenidas y de las víctimas, dos permanecen en el hospital por las lesiones y otras dos también atendidas por golpes menos graves.

Este ataque ha generado una ola de indignación en el país, especialmente en las redes sociales donde se debate sobre la violencia de género, la seguridad de las mujeres y la actuación de las personas que fueron testigos del ataque.

Videos compartidos por redes sociales del establecimiento donde ocurrió el ataque revelan que la agresión comenzó cuando un hombre se acercó a una joven sentada a una de las mesas del restaurante y le colocó su mano en la espalda.

La joven le retiró el brazo pero el hombre respondió intentando tocar su cara; ella lo empujó de nuevo para alejarlo pero el agresor la golpeó en la cara. En ese momento, las amigas de la víctima intentaron defenderla pero otros hombres se unieron al principal agresor y entre todos comenzaron a golpearlas.

Los agresores arrastraron a las mujeres fuera del restaurante, donde las siguieron golpeando con patadas en varias partes de sus cuerpos.

Mientras todo esto pasaba, según las imágenes, ninguna persona intentó defender a las mujeres y solo se alejaban del lugar.

El video de la agresión contra esas 4 mujeres en China se volvió viral en redes sociales de aquel país y causó una ola de indignación por la brutalidad de los hechos.

Esto ha reavivado el debate sobre la violencia de género en el país y sobre la actitud de las personas que fueron testigos de la agresión, pues fueron pocas las personas que intentaron defenderlas.

Incluso, el actor chino Jackie Chan hizo un llamado a la ciudadanía a condenar y oponerse a la violencia, y lamentó que los espectadores de la agresión no hayan hecho nada.

“El caso me ha roto el corazón, ya que solo las chicas se levantaron y se apoyaron entre ellas, mientras que los espectadores masculinos no hicieron nada. Los hombres nunca deberían agredir a las mujeres y, desde luego, un grupo de personas no debería golpear a un individuo. La injusticia siempre existe en alguna parte”.

Declaración de Jackie Chan retomada por medios internacionales