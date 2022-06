A través de su cuenta en TikTok, la usuaria identificada como Lindo Loto, @lindoloto en la plataforma, compartió un video contando su experiencia como maestra en China.

De acuerdo con la maestra, llega a ganar hasta mil 800 pesos mexicanos por hora enseñando español.

Actualmente, la maestra lleva viviendo más de 10 años en el extranjero y no tiene planes de regresar a México.

En TikTok, una maestra mexicana compartió su experiencia la laboral al enseñar español e inglés en China.

De acuerdo con la maestra, en México, siendo licenciada en Negocios Internacionales con tres idiomas certificados, su mejor sueldo fue de 6 mil pesos mensuales.

Esta situación, aclaró, la vivió hace más de diez años; sin embargo, destacó que nada de lo que hizo, incluyendo tener otros trabajos, la ayudó a mejor sus situación económica.

Un vez que llegó a China, la tiktoker dijo que consiguió empleo a las dos semanas , mientras que en México siendo recién egresada tardó entre uno y dos años en obtener uno.

Su empleo en el país asiático fue como maestra de inglés y con el dinero pagó dos semestres en una universidad de China .

Se come la mitad de una cuenta de 2500 pesos y solo deja 50 pesos

Cerveza sube de precio y no sabemos si reír o llorar con los memes

Sus empleos como maestra en China, aseguró la tiktoker, nunca serían remuneradas de la misma manera en México.

Y es que, aunque no dijo cuánto dinero gana actualmente, contó trabajó dando clases privadas de español a niños ricos y le pagan 600 yuanes la hora, mil 800 pesos mexicanos.

Es decir en menos de 4 horas horas de clases a la semana ella ganaba lo que mensualmente recibía en México.

Finalmente aseguró que existen muchos motivos por los cuales en México no se consigue un buen empleo o sueldo; sin embargo aseguró no es por falta de esfuerzo.

“Hay muchas razones por las que en México y Latinoamérica la gente no obtiene el dinero suficiente para procurarse a ellos y a su familia, pero porque no queramos no es uno de ellos”

Lindo Loto, @lindoloto