China: Cantón cancela vuelos por incremento de casos Covid-19 de variante india

Los incrementos de casos por la nueva variante de coronavirus proveniente de India en China, ha hecho que varias ciudades como Cantón cancelen sus vuelos.

La ciudad de Cantón, también conocida como Guangzhou, ha impuesto estrictos controles de circulación ante la llegada de la nueva variante de coronavirus india.

Además ha decretado lugares de cuarentena en la ciudad china para evitar que se propague la enfermedad de Covid-19.

Este lunes 31 de mayo , el aeropuerto Baiyun de Cantón ya ha cancelado poco mas de 520 vuelos tras aumentarse los casos de Covid-19 con la variante india.

Se han detectado al menos 26 casos en Cantón, China con la variante india de coronavirus

Esto debido a que en los últimos días, se han detectado poco mas de 26 casos de Covid-19, de los cuales 21 han sido asintomáticos, que fueron relacionados con la variante india.

De acuerdo con los expertos, la variante india de coronavirus tiende a propagarse a mayor velocidad pues tiene un índice de virus más alto.

Esto ha provocado que las autoridades de Cantón, China sean cada vez mas estrictos con quienes desean salir o ingresar a la ciudad.

Cantón, China (REUTERS / via REUTERS)

Para poder hacerlo, se necesita presentar una prueba negativa de PCR hecha con 72 horas máximo de antelación.

Además, los residentes de las viviendas o calles aledañas en donde se han encontrado los casos de coronavirus con la variante india, deben suspender de inmediato cualquier actividad no esencial.

La variante india de coronavirus ya se ha propagado en otras ciudades de China

De acuerdo a las autoridades y pese a sus esfuerzos por contener los casos de coronavirus de la variante India, ya se han detectado casos en las ciudades vecinas,

Tal y como es el caso de Foshan y Maoming en donde ya se han comenzado campañas masivas para detectar más casos de contagio por Covid-19.

Según los medios locales, la primer paciente de Cantón a la que se le detectó la nueva variante india de Covid-19 fue una mujer de 75 años diagnosticada el pasado 21 de mayo.

Coronavirus en China (Daniel Ceng Shou-Yi / REUTERS / Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Wire/dp)

No obstante, no se descarta la idea de que ella no fuera la fuente original de los contagios en Cantón, China.

Según las declaraciones del vicejefe de la comisión provincial de salud, Chem Bin, confirmó el pasado domingo que todos los casos de contagio en Cantón son de la variante india, la cepa B.1.617.

Además, varios de los contagios detectados durante el pasado fin de semana provienen de turistas llegados desde Camerún, Bangladesh y Camboya.

Con información de Reuters y RT.