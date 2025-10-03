El Buque Escuela Cuauhtémoc ya fue reparado tras su accidente de mayo pasado en Nueva York, Estados Unidos y va a partir rumbo a México este sábado 4 de octubre.

Para ello, 150 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar viajaron a Nueva York para traer de regreso al Buque Escuela Cuauhtémoc.

Los 150 cadetes pertenecen a la generación 2022-2026 y van a integrarse al crucero de instrucción Consolidación de la Independencia 2025 que originalmente tenía otro itinerario.

Buque Escuela Cuauhtémoc regresa a México tras accidente marítimo en mayo de 2025 (Cuartoscuro / Cortesía Secretaría de Marina)

Buque Escuela Cuauhtémoc regresa a México tras accidente que dejó 2 muertos

Luego de que en mayo de 2025 chocó contra el Puente de Brooklyn, el llamado Caballero de los Mares retornará a México tras cuatro meses de trabajos de reparación, sobre todo en los mástiles que fueron los directamente afectados por el choque contra el Puente de Brooklyn en Nueva York.

En ese accidente murieron dos integrantes de la tripulación:

En esta ocasión, el retorno será a partir del muelle 86 del Río Hudson, en Nueva York.

Buque Escuela Cuauhtémoc regresa a México tras no cumplir itinerario programados

Cabe recordar que el Buque Escuela Cuauhtémoc partió el 6 de abril de 2025 de México para iniciar un itinerario de 22 puertos en 15 países.

Esta travesía duraría alrededor de ocho meses días hasta du regreso a México como para de la formación de marinos mexicanos.

Nueva York, Estados Unidos era apenas el primer destino e iban a acudir a países como: